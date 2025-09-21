Garmin Venu 4, dostępny od 22 września 2025 r. za 2369 zł, to osobisty asystent zdrowia i trener na nadgarstku.

Zegarek oferuje do 14 dni pracy na baterii i monitoruje kluczowe parametry zdrowotne (sen, HRV, Body Battery™) przez całą dobę.

Wprowadza nowe funkcje, takie jak analiza wpływu stylu życia na zdrowie, zaawansowany asystent snu i spersonalizowane plany treningowe Garmin Fitness Coach.

Venu 4 łączy zaawansowane funkcje z eleganckim designem (dwa rozmiary, różne kolory), oferując m.in. płatności zbliżeniowe, muzykę, wbudowaną latarkę oraz możliwość odbierania połączeń.

Garmin Venu 4, czyli osobisty trener na nadgarstku

Firma Garmin zaprezentowała swój najnowszy produkt z wielokrotnie nagradzanej serii – smartwatch Venu 4. Urządzenie, które ma zadebiutować na polskim rynku 22 września 2025 roku w sugerowanej cenie detalicznej 2369 zł, zostało zaprojektowane z myślą o pełnieniu funkcji osobistego asystenta zdrowia. Jego celem jest pomoc w lepszym zrozumieniu własnego ciała i podejmowaniu świadomych decyzji. Zegarek analizuje, w jaki sposób codzienne wybory przekładają się na ogólne samopoczucie, rejestrując kluczowe parametry zdrowotne przez całą dobę.

Kluczową ideę stojącą za nowym produktem najlepiej oddają słowa przedstawicielki firmy. Zgodnie z zapowiedzią Susan Lyman, wiceprezes Garmin, nowy inteligentny zegarek zaprojektowano tak, aby stał się dla użytkownika niczym trener personalny na nadgarstku. To możliwe między innymi dzięki imponującemu czasowi pracy baterii, który w trybie zegarka wynosi do 14 dni. Pozwala to na nieprzerwane monitorowanie parametrów takich jak jakość snu, zmienność tętna (HRV) czy poziom energii Body Battery™, bez konieczności codziennego ładowania.

Zaprojektowaliśmy Venu 4 tak, aby był osobistym trenerem fitness na nadgarstku. Ten smartwatch premium pomaga użytkownikom jeszcze lepiej poznać swoje ciało, zapewnia oparte na danych wnioski dotyczące tego, jak wybory życiowe wpływają na zdrowie oraz pozwala osiągać wyznaczone cele z jeszcze większą łatwością — mówi Susan Lyman, Garmin Vice President of Consumer Sales and Marketing.

Jakie nowe funkcje zdrowotne ma Garmin Venu 4?

Nowy smartwatch Garmina kładzie szczególny nacisk na proaktywne monitorowanie stanu zdrowia, oferując pakiet funkcji, które mają pomóc w lepszym rozumieniu sygnałów wysyłanych przez organizm. Najnowszy Garmin Venu 4 pozwala na rejestrowanie spersonalizowanych zachowań, takich jak spożycie kawy czy alkoholu, aby w aplikacji Garmin Connect sprawdzić, jak te decyzje wpływają na sen i poziom stresu. To krok w stronę bardziej holistycznego podejścia do samopoczucia. Wśród kluczowych nowości znalazły się:

Status zdrowia: Funkcja (obecnie w wersji beta) analizuje kluczowe parametry podczas snu, takie jak tętno, zmienność tętna (HRV), oddech, temperatura skóry i saturacja (Pulse Ox). Wykryte odchylenia od normy mogą wskazywać na dodatkowy stres lub zbliżającą się chorobę.

Rejestrowanie stylu życia: Użytkownik może manualnie zapisywać w aplikacji Garmin Connect™ swoje codzienne nawyki. Zegarek zestawia te dane z parametrami zdrowotnymi, pokazując realny wpływ konkretnych wyborów na jakość snu, poziom stresu czy HRV.

Zaawansowany asystent snu: Ocena jakości snu została wzbogacona o spersonalizowane wskazówki, które uwzględniają naturalny rytm okołodobowy użytkownika. Nowością jest także funkcja wyrównania snu, która pokazuje średni czas spędzony w łóżku na przestrzeni ostatnich siedmiu dni.

Nowy smartwatch z planami treningowymi dla każdego

Poza zaawansowanym śledzeniem parametrów zdrowotnych, Venu 4 stawia mocny akcent na wsparcie w osiąganiu celów sportowych. Sercem tych możliwości jest nowa funkcja Garmin Fitness Coach. Działa ona jak wirtualny trener personalny na nadgarstku, który przygotowuje spersonalizowane plany treningowe dla ponad 25 różnych aktywności, w tym chodzenia, jazdy na rowerze stacjonarnym, wioślarstwa czy treningów HIIT.

Zaletą systemu jest jego adaptacyjność. Treningi nie są statyczne – codziennie dostosowują się do aktualnej dyspozycji użytkownika, bazując na danych o tętnie, czasie ruchu, a także historii aktywności, jakości snu i poziomie regeneracji. Plany treningowe można łatwo zaprogramować i śledzić w aplikacji Garmin Connect™. Nawet bez sformalizowanego planu, inteligentny zegarek Garmin Venu 4 i tak będzie codziennie podsuwał sugestie treningowe dla różnych aktywności. Nowością jest także opcja "sesji mieszanych", która pozwala rejestrować wiele różnych dyscyplin w ramach jednego treningu.

Design i inteligentne funkcje. Co jeszcze oferuje nowy Garmin?

Garmin Venu 4 to nie tylko zaawansowane oprogramowanie, ale również dopracowany design i szereg udogodnień sprzętowych. Smartwatch dostępny jest w dwóch rozmiarach koperty – 41 mm oraz 45 mm. Dostępne są wersje kolorystyczne (złoty, piaskowy, srebrny, citron) z paskiem skórzanym lub silikonowym. Co istotne, oba rozmiary zegarka zostały wyposażone we wbudowaną latarkę LED, która poprawia widoczność po zmroku, oraz w głośnik i mikrofon. Dzięki temu ostatniemu dodatkowi użytkownicy mogą nawiązywać i odbierać połączenia telefoniczne bezpośrednio z nadgarstka oraz korzystać z asystenta głosowego.

Uzupełnieniem funkcji sportowych i zdrowotnych w Garmin Venu 4 jest bogaty pakiet inteligentnych opcji, w tym płatności zbliżeniowe Garmin Pay™, wbudowana pamięć na muzykę oraz funkcje śledzenia i bezpieczeństwa. Na pokładzie znalazły się również takie narzędzia jak aplikacja EKG, zaawansowane monitorowanie cyklu menstruacyjnego z pomiarem temperatury skóry czy analiza gotowości treningowej. Nowy model Garmina to wszechstronne urządzenie, które łączy elegancki wygląd z funkcjami dla osób aktywnych i dbających o zdrowie, oferując realne wsparcie w budowaniu zdrowszego stylu życia.

