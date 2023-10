Nowe smartwatche Gamin MARQ® Carbon

Marka Garmin zaprezentowała dziś kolekcję MARQ® Carbon, trzy luksusowe, nowoczesne zegarki specjalistyczne, osadzone w kopercie wykonanej z litego bloku włókien węglowych Fused Carbon Fiber™. Na kolekcję MARQ Carbon składają się trzy modele: MARQ Athlete, MARQ Golfer i MARQ Commander wyposażone w doskonały ekran dotykowy AMOLED i wypukłą szafirową soczewkę. Każdy model ma wyjątkowe funkcje dedykowane wybranym aktywnościom, a dzięki 16 dniom pracy baterii i najwyższej jakości wykonaniu, zegarki MARQ Carbon podołają każdemu wyzwaniu.

- Nazwa MARQ stała się w ostatnich latach synonimem wyrafinowanych projektów i doskonałego stylu, kontynuujemy to dziedzictwo poprzez kolekcję MARQ Carbon. Kolekcja ta nie tylko oferuje najwyższej jakości design z luksusową obudową z włókna węglowego, ale także zintegrowany zestaw aplikacji sportowych i funkcjonalność smartwatcha w naprawdę jedynym w swoim rodzaju zegarku specjalistycznym, który pomaga realizować swoje pasje - mówi Dan Bartel, wiceprezes Garmin ds. globalnej sprzedaży konsumenckiej

Najwyższej klasy design

Kolekcja MARQ Carbon wyraża zamiłowanie marki Garmin do wyjątkowego wzornictwa, wprowadzając do branży unikalny materiał: Fused Carbon Fiber. Każdy zegarek ma 46-milimetrową kopertę i wkładkę bezela wykonaną ze 130 scalonych warstw włókna węglowego, a następnie obrabianą maszynowo z litego bloku Fused Carbon Fiber ™, co czyni go najlżejszą do tej pory wersją z kolekcji MARQ. Aby stworzyć korpus zegarka, każda pojedyncza warstwa węgla jest obracana pod unikalnym kątem, aby zwiększyć wytrzymałość początkowego bloku. Blok jest następnie poddawany działaniu ciepła i ciśnienia, aby nadać mu kształt koperty zegarka. Kilkugodzinna obróbka precyzyjnymi diamentowymi narzędziami tnącymi tworzy piękny, niepowtarzalny wzór na zegarku oraz sprawia, że jest on jednocześnie wytrzymały i lekki.

Wysokiej jakości paski łączą luksusowe wykończenie z funkcjonalną wydajnością. Wykonane z perforowanej skóry FKM, nylonu o żakardowym splocie lub silikonu - są stosowane w każdym zegarku z kolekcji MARQ Carbon i są starannie zaprojektowane z myślą o komforcie użytkownika. Na wygodę wpływa też czas pracy baterii, który wynosi do 16 dni, a kiedy nadejdzie czas na naładowanie zegarka, jest to szybkie i łatwe dzięki indukcyjnej ładowarce magnetycznej, która może naładować zegarek do 100% pojemności baterii w ciągu godziny.

Modele z kolekcji MARQ Carbon

MARQ Athlete – Carbon Edition

Gotowy na każde wyzwanie, MARQ Athlete - Carbon Edition to najwyższej jakości multisportowy zegarek z najnowocześniejszymi funkcjami monitorowania treningu, wydajności i regeneracji. Oprócz codziennego rejestrowania aktywności, użytkownicy mogą realizować swoje pasje z pomocą wstępnie załadowanych profili do m.in. biegania w terenie, pływania, wędrówek, wioślarstwa, wspinaczki na ściance, a także łatwym do naśladowania animowanym treningom kardio, siłowym, jogi i pilatesu. Zaawansowane wskaźniki, takie jak ocena wytrzymałości i ocena formy na podbiegach, pomagają sportowcom zmierzyć ich ogólną wytrzymałość i zdolność do biegania pod górę, podczas gdy wartość oceny gotowości treningowej analizuje jakość snu, regenerację, obciążenie treningowe i wiele więcej, aby pomóc określić, jaką intensywność treningu należy wprowadzić danego dnia1. Co więcej, biegacze mogą przygotować się do zawodów dzięki funkcjom treningowym premium, takim jak PacePro™, Garmin Coach, codzienne sugestie treningowe, stamina i widget czasu wyścigu.

MARQ Golfer – Carbon Edition

MARQ Golfer - Carbon Edition został stworzony z myślą, by pomóc golfistom osiągnąć najlepszą rundę w życiu, w czym pomogą m.in. fabrycznie zainstalowane mapy ponad 43 000 pól golfowych z całego świata. Funkcja Virtual Caddie dostarcza graczom rekomendację wyboru odpowiedniego kija w oparciu o dane wiatru2, wysokości i pomiary zamachu, a nowy wykres dyspersji uderzeń szybko pokazuje, jakie hazardy mogą być w grze w zależności od wyboru kija. Korzystanie z udoskonalonej funkcji PlaysLike pozwala dowiedzieć się, jak daleko może polecieć piłka w zależności do zmian ukształtowania terenu na danym polu i warunków środowiskowych. Wraz z aktywnym członkostwem w aplikacji Garmin Golf™, golfiści mogą zobaczyć kierunek nachylenia greenu na wybranych polach golfowych bezpośrednio na ekranie zegarka. Ponadto, mapy pól golfowych zawierają teraz informacje o charakterystyce pola i zapewniają dodatkowe informacje, takie jak drzewa i ścieżki dla wózków, oferując golfistom krystalicznie czysty podgląd każdego dołka.

MARQ Commander – Carbon Edition

Stworzony do każdej misji, MARQ Commander - Carbon Edition ma funkcje przeznaczone do operacji taktycznych. Zaprojektowany do używania przez całą dobę, MARQ Commander umożliwia przełączanie trybu pracy ekranu, aby można było go używać z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych. Tryb Stealth wyłącza zapis danych, udostępnianie pozycji GPS użytkownika i bezprzewodową komunikację zewnętrzną. W sytuacjach awaryjnych, użycie przycisku Kill Switch wyczyści urządzenie ze wszystkich danych użytkownika. Wśród pozostałych funkcje znajdują się dwa formaty pozycjonowania pozycji, wraz z jednoczesnym wyświetlaniem dwóch zestawów układów współrzędnych na jednym ekranie, funkcja Jumpmaster, wstępnie załadowaną aktywność taktyczną i informacje o przewidywanych waypointach na trasie. W przypadku operacji lotniczych, zaawansowane funkcje obejmują nawigację bezpośrednią, która pozwala użytkownikom nawigować prosto do lokalizacji, punktu trasy lub pobliskiego lotniska, a także raporty pogodowe z NEXRAD, METAR i TAF2.

Funkcjonalność klasy premium

Wszystkie zegarki z kolekcji MARQ Carbon zostały stworzone z myślą o doskonałej nawigacji, wsparciu w rozwijaniu kondycji i funkcjonalności, która uzupełni styl życia. Poniższe rozwiązania są dostępne w każdym modelu z kolekcji MARQ Carbon:

Nawigacja: wielopasmowy GPS z technologią SatIQ™, fabrycznie załadowane mapy TopoActive Europe i ośrodków narciarskich, nawigacja od punktu do punktu, tryb UltraTrac, Tracback®, ClimbPro™ i Outdoor Maps+ (wymagana dodatkowa subskrypcja).Zdrowie i kondycja: Poranny raport, ocena jakości i zaawansowane monitorowanie snu, całodobowe monitorowanie poziomu stresu, pulsoksymetr, asystent jet lagu i monitorowanie energii Body Battery™Funkcje smart: Inteligentne powiadomienia2, płatności zbliżeniowe Garmin Pay™3, wykrywanie incydentów i funkcje pomocy4, LiveTrack, przechowywanie muzyki, sklep Connect IQ™ na urządzeniu. Zegarki z kolekcji MARQ Carbon dostępne są już dostępne w sugerowanej cenie detalicznej 2950 euro czyli ok. 14 tys. złotych.

Pieniądze to nie wszystko Rafał Trzaskowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.