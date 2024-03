i Autor: Materiały prasowe Hisense 2024

Sukces Hisense

Gigant na światowym podium pod względem sprzedaży telewizorów w 2023 roku

Według wiodącego instytutu badań rynkowych Omdia, Hisense, globalny producent elektroniki użytkowej oraz urządzeń AGD, dostarczyła w 2023 r. drugi co do wielkości wolumen telewizorów na świecie, osiągając sprzedaż na poziomie 26,11 mln, przy wzroście o 6,4% rok do roku. Wynik ten zapewnia również najszybszy wzrost wśród 5 najlepszych marek na świecie w ciągu kolejnych dówch lat.

Hisense numerem 2 na świecie Hisense to globalny producent urządzeń RTV i AGD. Marka dostępna jest już w ponad 160 krajach. Dynamiczny rozwój i zorientowanie na rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że Hisense cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jak wynika z raportu Omdia chiński producent uplasował się na drugim miejscy pod względem sprzedaży telewizorów w 2023 roku. Potwierdza to również opublikowany niedawno raport instytutu badań rynkowych AVC Revo, według którego dodatkowo Hisense jest jedyną marką, która w ciągu ostatnich sześciu lat stale rosła wśród 5 najlepszych marek telewizorów na świecie. Dynamiczny rozwój i plany marki Marka numer dwa, jaką jest producent pochodzący z Azji, rozszerza swoją strategię globalizacji i optymalizuje swój globalny ślad, obsługując 34 parki przemysłowe, 25 centrów badawczo-rozwojowych i 64 spółki zagraniczne, a także angażując się w marketing sportowy. Jak głoszą przedstawiciele Hisense, jej celem jest dostarczenie konsumentom innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz nowoczesnych urządzeń, które nie tylko sprawią, że codzienne obowiązki będą łatwiejsze, ale i dadzą możliwość na lepsze doświadczanie otaczającego świata. Zgodnie ze swoją strategią Hisense dostarcza wyjątkowe urządzenia w konkurencyjnych cenach – tak, aby każdy konsument mógł cieszyć się z tych innowacyjnych i nowoczesnych urządzeń. Nowoczesne technologie w Twoim domu 2023 roku to czas sukcesów Hisense. Marka wprowadziła na polski rynek aż cztery serie telewizorów typu Mini LED, dwie serie rewolucyjnych telewizorów laserowych oraz laserowe projektory. Telewizory Hisense – takie jak seria MiniLED UXKQ czy Laser TV L9H – rewolucjonizują rynek i znany dotychczas obraz telewizji. Jak zapowiada, marka nie zamierza się zatrzymać. Już teraz zapowiada nowe modele i nowe, nieszablonowe zastosowanie ekranów.