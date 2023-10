Ładowarki do rowerów elektrycznych na szlakach w Beskidzie Sądeckim

Popularność e-bike'ów jest coraz bardziej widoczna w Polsce i na świecie. Statystyki mówią same za siebie – wzrost sprzedaży w Polsce o 30% w ubiegłym roku jest zapowiedzią tego, co przyniesie przyszłość. Dzięki technologicznemu postępowi, rowerzyści mogą pokonywać dłuższe trasy oraz wybierać bardziej wymagające tereny, korzystając z mocy elektryków. eMTB wyposażone są w silniki o mocy do 250 W pozwalają pokonywać nawet najbardziej strome wzniesienia. Różne tryby wspomagania umożliwiają dostosowanie jazdy do terenu i własnych preferencji. Zainteresowanie elektrykami wpłynęło również na rewolucję w turystyce górskiej. Doskonałym przykładem jest Piwniczna-Zdrój.

– Nasze góry są idealne dla entuzjastów wędrówek - od rodzin po ambitnych turystów Teraz dostaliśmy szansę by otworzyć je także dla miłośników jednośladów, ponieważ dzięki mocy rowerów elektrycznych będą dostępne dla większej liczby osób. Nagrodą będą zapierające dech w piersiach widoki – opowiada Dariusz Chorużyk, burmistrz Piwnicznej. – Obecnie mamy cztery działające ładowarki, a piąta zostanie wkrótce uruchomiona. To innowacyjne rozwiązanie w górskiej gminie udało się zainicjować dzięki pasjonatom z Rowerowej Doliny, która działa na rzecz popularyzacji jazdy na rowerze górskim w okolicy, organizuje wycieczki rowerowe i prowadzi wypożyczalnie e-bike oraz marce Bosch, która dostarcza systemy napędu do e-rowerów. To projekt powstały we współpracy z naszym urzędem. Co ważne, każda ładowarka umożliwia jednoczesne ładowanie czterech jednośladów – dodaje.

Gdzie znajdują się ładowarki do e-bików?

Lokalizacje zostały wybrane z myślą o turystach, by mogli bezpłatnie naładować swoje elektryki w najbardziej newralgicznych punktach na trasie i pojechać dalej. – Zasięg roweru jest uzależniony zarówno od kondycji rowerzysty, jak i od masy roweru. W związku z tym, kiedy planowaliśmy rozmieszczenie stacji ładowania, staraliśmy się stworzyć dodatkowe możliwości zwiększenia zasięgu. Chcieliśmy, aby rowerzyści mogli zaplanować swoje trasy od jednej ładowarki do drugiej, odkrywając jedne z najpiękniejszych szlaków w Polsce, które często oferują widoki na panoramę Tatr – tłumaczy Marcin Świątkowski z Rowerowej Doliny.

Ładowarki znalazły się na Hali Łabowskiej (1064 m n.p.m.), przy Bacówce nad Wierchomlą (900 m .n.p.m.), na Obidzy (938 m .n.p.m.), przy Chacie na Magórach pod Eliaszówką (831 m .n.p.m) oraz na terenie miejskiego pola namiotowego. Rowerzyści mogą przyjechać z własnym e-bikiem lub wypożyczyć go na miejscu w Rowerowej Dolinie, naładować i wyruszyć na malownicze szlaki. Jak je znaleźć? – Każda z naszych stacji ładowania znajduje się na trasie co najmniej jednego popularnego szlaku w Beskidzie Sądeckim. Pracujemy nad plikami GPX, które będą dostępne pod koniec października. Planujemy również opracowanie dedykowanych map e-bike dla Beskidu Sądeckiego i ostatecznie stworzenie prostej aplikacji dla rowerzystów, która poza wskazówkami nawigacyjnymi dostarczy informacji o poziomie trudności trasy, zasięgu do kolejnej stacji ładowania i opcjach relaksu podczas ładowania roweru – dodaje inicjator projektu.

Sieć ładowarek do rowerów elektrycznych , która powstała dzięki współpracy samorządu, lokalnych pasjonatów rowerów górskich i firmy Bosch otwiera nową erę turystyki rejonie Piwnicznej-Zdroju. Rozwój infrastruktury jest kluczowym czynnikiem przyciągającym turystów i miłośników przyrody.

