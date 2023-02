Grupa Hisense odznaczona prestiżową nagrodą EcoVadis

Grupa Hisense stawia na zrównoważony rozwój

Grupa Hisense, do której należą marki Hisense i Gorenje, wyznacza ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dotyczą one zmniejszenia zużycia energii dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, większego wykorzystania w produkcji materiałów pochodzących z recyklingu, zmniejszenia ilości odpadów, promocji zrównoważonego transportu i zwiększenia trwałości łańcucha dostaw. Grupa deklaruje, że do końca 2024 roku wprowadzi opakowania, które w 100% będą nadawać się do recyklingu, będzie poddawać recyklingowi 96% odpadów oraz zmniejszy emisję CO2 w transporcie.

Zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez produkcję zrównoważonych urządzeń

Zmniejszenie śladu węglowego marki możliwe jest dzięki optymalizacji wszystkich etapów produkcji – zaczynając od redukcji zużywanej energii, przez wybór wysokiej jakości, trwałych materiałów, kończąc na pakowaniu i transporcie. W tych obszarach grupa Hisense poczyniła znaczące postępy w ciągu ostatnich 5 lat, zmniejszając zużycie wody o 38% oraz energii elektrycznej o 24%. Produkowane w Europie urządzenia Hisense i Gorenje są wykonane z doskonałych, ekologicznych materiałów, które nadają się do recyklingu, a rygorystyczne testy, które przechodzą służą sprawdzeniu ich trwałości. Hisense podkreśla jak istotny w ich strategii zrównoważonego rozwoju jest również łatwy dostęp do części zamiennych oraz łatwość wykonania usługi serwisowej.

Dążenie do większej odpowiedzialności społecznej

Nagroda EcoVadis stanowi uznanie dla zrównoważonych działań w dziedzinie ochrony środowiska, a także aktywności w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Grupa Hisense otrzymała uznanie za promowanie etycznych praktyk biznesowych, takich jak tworzenie równych szans dla wszystkich pracowników oraz kultury dzielenia się wiedzą. W myśl tego Hisense inwestuje w rozwój osobisty i zawodowy pracowników, prowadząc liczne szkolenia i promując ideę work-life balance.

Ambitne plany marki na przyszłość

Otrzymanie medalu EcoVadis dowodzi, że grupa Hisense zmierza we właściwym kierunku. - Zrównoważony rozwój leży u podstaw wartości naszej marki. Będziemy dalej ciężko pracować aby ograniczać nasz wpływ na środowisko i promować społeczną odpowiedzialność biznesu - mówi Hanson Han, CEO Hisense Europe. - Ta nagroda jest wielkim wyróżnieniem, jesteśmy dumni z bycia częścią społeczności EcoVadis - dodaje. Nasze inwestycje w energię odnawialną, koncentracja na trwałości i wydajności produktów oraz wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym okazały się słusznym podejściem - mówi Tomaž Korošec, członek zarządu Hisense Europe. Firmy, które konsekwentnie realizują działania zrównoważonego rozwoju to te, które odnoszą długotrwały sukces - dodaje.

O EcoVadis

EcoVadis jest firmą ratingową oceniającą działania i praktyki firm w zakresie zrównoważonego biznesu i społecznej odpowiedzialności w 4 obszarach: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. Ocena odbywa się przy pomocy metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), normę ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka.

