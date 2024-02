Haller, Nsue oraz inni bohaterowie Pucharu Narodów Afryki

Perfidnea pułapka! Na czym polega oszustwo na dopłacie do przesyłki?

Wybrzeże Kości Słoniowej wielkim zwycięzcą

Zdumiewający, zachwycający, barwny i egzotyczny, a do tego pełen fascynujących i wzruszających historii. Taki był tegoroczny Puchar Narodów Afryki. Każda edycja tego wyjątkowego pod wieloma względami turnieju cieszy się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie, a przy tym ma ogromną grupę fanów w Polsce. Kibice uwielbiają legendarny już AFCON przede wszystkim za jego niesamowitą atmosferę oraz nieprzewidywalność. Kto mógłby przypuszczać, że królem strzelców imprezy zostanie 34-letni Emilio Nsue z hiszpańskiego Intercity, którego przygoda z reprezentacją malutkiego jak na ten kontynent kraju była początkowo pełna komplikacji? Lub że ostatecznie na tej wielkiej imprezie zatriumfuje Wybrzeże Kości Słoniowej, które w fazie grupowej było już bliskie odpadnięcia i w pośpiechu zmieniło selekcjonera? Jednak i tak najpiękniejszą historię napisał strzelec zwycięskiego gola w finale z Nigerią, czyli Sebastien Haller. Napastnik, który jeszcze kilka miesięcy temu zmagał się z nowotworem, dziś jest inspiracją dla milionów ludzi.

Najlepsza jedenastka turnieju

PNA miał oczywiście także wielu innych bohaterów. Dzięki analizom indywidualnych statystyk piłkarzy, do których dostęp na bieżąco mają wszyscy użytkownicy Flashscore, wyłoniliśmy najlepszą jedenastkę turnieju - drużynę składającą się z zawodników, którzy otrzymali najwyższe oceny w naszym profesjonalnym systemie mierzenia danych.

Nowości na Flashscore

Co więcej, pomeczowe podsumowania występów poszczególnych piłkarzy zyskały nową funkcję oraz uaktualnioną paletę kolorów, która jeszcze lepiej sugeruje poziom ich gry. Dodatkowo błyskawicznie po każdym spotkaniu kibice mogą sprawdzić, który z nich ze względu na swoje indywidualne statystyki zasłużył na miano gracza meczu. Taki zawodnik wyróżniony jest oceną w kolorze niebieskim oraz gwiazdką - nie da się tego przeoczyć.Nie od dziś wiadomo, że fani są zaciekawieni wszelkimi ruchami podczas okna transferowego. Czasem jednak kwestie przynależności klubowej stają się zbyt skomplikowane. Dlatego Flashscore wprowadził również nowe funkcje w profilach piłkarzy. Teraz każdy kibic może natychmiast sprawdzić historię transferów każdego zawodnika wraz z kwotami oraz dowiedzieć się, jaka jest jego aktualna wartość rynkowa, status (np. wypożyczony) czy do kiedy obowiązuje jego obecny kontrakt. Dostęp do informacji o ulubionych piłkarzach jeszcze nigdy nie był prostszy!

