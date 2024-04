Hisense UXKQ – seria, która zrewolucjonizuje telewizory Mini LED

Obraz pełen szczegółów dzięki podświetleniu Mini-LED X

Seria UXKQ została wyposażona w najbardziej zaawansowany panel podświetlający Mini-LED w ofercie Hisense. Zastosowanie podświetlenia Mini-LED X otrzymujemy możliwość pełnej kontroli nad jasnością obrazu, a tym samym precyzyjnie odwzorowanych szczegółów. Ta zaawansowana linia telewizorów może pochwalić się jasnością szczytową na poziomie aż 1500 nitów w przypadku 65-calowego modelu oraz 2500 nitów w 85-calowym modelu, zapewniając jasny i wyraźny obraz o każdej porze dnia.

Mówiąc o panelu Mini-LED X nie można zapomnieć o liczbie stref lokalnego przyciemniania, która w serii UXKQ zdecydowanie zaskakuje. Model 65” oferuje 1456 stref, natomiast model 85” – aż 5184 stref. Tak duża liczba stref lokalnego przyciemniania sprawia, że barwy są odwzorowane niezwykle wiarygodnie, kontrast jest wysoki, a czerń głęboka. Te parametry sprawiają, że wyświetlany na ekranie obraz jest identyczny do tego, które widzą nasze oczy.

Najwyższa jakość obrazu z PQ PROCESSOR: HI-VIEW ENGINE X

Hisense opatentował inteligentny procesor Hi-View Engine X, w który zostały wyposażone modele 65UXKQ oraz 85UXKQ. Ten najmocniejszy silnik chińskiego producenta charakteryzuje się 16-bitową mocą obliczeniową, pozwalającą na uzyskanie do 65 536 poziomów jasności, zapewniając najwyższą jakość obrazu. Ten inteligentny procesor wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby dostosować parametry obrazu w celu uzyskania najlepsze efekty wizualne.

Efekty kinowe dzięki zaawansowanym technologiom

Modele z linii UXKQ od Hisense zostały wyposażone w najbardziej zaawansowane technologie stosowane przez producentów elektroniki użytkowej w celu uzyskania prawdziwe kinowych efektów audiowizualnych. Telewizory samodzielnie adaptują się do warunków oświetlenia panujących w pomieszczeniu, w którym się znajdują. Urządzenie stale monitoruje warunki oświetleniowe i na ich podstawie dostosowuje poziom jasności. Dzięki temu seria UXKQ zapewnia ten sam poziom kontrastu oraz głębię czerni i jasność bieli zarówno podczas wieczornych seansów, jak i w ciągu dnia przy pełnym oświetleniu. Seria UXKQ obsługuję również formaty Dolby Vision i Dolby Atmos – najbardziej rozpoznawalne i najbardziej zaawansowane technologie audiowizualne w telewizorach. Oprócz tego urządzenia są wyposażone w tryb IMAX ENHANCED, dostarczający jeszcze większego realizmu scenom, oraz tryb FILMMAKER MODE, który pozwala oglądać filmy bez nałożonych efektów, zgodnie z wizją jego twórców. Natomiast z wielokanałowym dźwiękiem przestrzennym 4.1.2 i WiSA Ready telewizory z serii UXKQ oferują dźwięk znany z sali kinowej. Czysty i żywy dźwięk przenosi w centrum akcji i dopełnia efekt kinowy.

UXKQ – nie tylko do seansów filmowych

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, seria UXKQ zachwyci nie tylko fanów filmów i seriali, ale również graczy video. Tryb 144 HZ Game Mode PRO sprawia, że gra na modelach 65UXKQ i 85UXKQ jest płynna i dynamiczna dzięki odświeżaniu na poziomie 144Hz. Co więcej, funkcja Gaming in Dolby Vision poprawi jakość obrazu i nada mu jeszcze większą szczegółowość. Modele z serii UXKQ zostały także wyposażone w tryb sportowy wykorzystujący sztuczną inteligencję i 122-hercowe odświeżanie ekranu (122Hz Ultra Motions), zapewniając płynność obrazu. Urządzenie automatycznie analizuje wyświetlany obraz i usuwa wszelkie zakłócenia. Dzięki tym rozwiązaniom, nie przegapimy ani chwili zmagań ulubionych drużyn sportowych.

VIDAA

Tak jak pozostałe modele marki Hisense, te z serii UXKQ mają wbudowany autorski system operacyjny VIDAA, który wyróżnia szybki i intuicyjny interfejs. System daje dostęp do ponad 150 programów oraz do szerokiej bazy aplikacji. Wśród nich znajdziemy Netflix, Rakuten, You Tube czy TVP VOD. Seria UXKQ od Hisense to najbardziej zaawansowane telewizory w portfolio marki i najbardziej zaawansowane telewizory Mini LED na rynku. Dzięki zaawansowanym technologiom, w które zostały wyposażone, modele 65UXKQ oraz 85UXKQ nadają domowym seansom nowy wymiar.

