Huawei Cloud Polska nowym klientem Ogilvy PR

Do zadań Ogilvy PR należy m.in. tworzenie treści kluczowych materiałów marki Huawei Cloud Polska, przygotowanie kampanii produktowych, wsparcie w kształtowaniu i egzekucji strategii komunikacji oraz działań wizerunkowych marki. Ponadto agencja odpowiada za pozycjonowanie ekspertów w mediach, a także realizację oraz obsługę strony internetowej marki Huawei Cloud Polska.

- Czerpiąc z ponad 30-letniego doświadczenia Huawei, Huawei Cloud otwiera kolejny rozdział w rozwoju firmy w dziedzinie ICT, by dostarczać klientom niezawodne, bezpieczne, godne zaufania, a także zrównoważone usługi w chmurze. Huawei Cloud angażuje się w budowanie podstaw szeroko dostępnych rozwiązań chmurowych dla inteligentnego i połączonego cyfrowo świata. Dziś wkraczamy z naszymi usługami everything as a service na polski rynek, co oznacza dla biznesu szansę rozwoju poprzez transformację cyfrową opartą na konkurencyjnych rozwiązaniach chmurowych, które będziemy mogli przybliżać naszym klientom i partnerom, zapraszając ich do globalnego ekosystemu Huawei Cloud - mówi Witold Walczak, Country Director w Huawei Cloud.

Za działania dla nowego klienta odpowiada Katarzyna Danił, Senior Account Executive, a zespołem po stronie agencji kieruje Ewa Zambrzycka-Rozner, Account Director, na co dzień zajmująca się strategiczną obsługą klientów, zarządzaniem zespołami i dalszym rozwój portfolio agencji. Poszerzenie współpracy z marką Huawei to kolejny sukces zespołu Brand PR Ogilvy PR - w czerwcu br. Huawei CBG Polska przedłużyło współpracę z agencją w ramach prowadzenia kompleksowej komunikacji produktowej.

- Cieszymy się, że po raz kolejny marka Huawei obdarzyła Ogilvy PR zaufaniem i zostaliśmy wybrani do realizacji strategicznych działań PR dla Huawei Cloud. Brand PR i klienci technologiczni stanowią jeden z kluczowych filarów agencji, a praca dla kolejnego ważnego klienta w tym zakresie jest potwierdzeniem zaangażowania i jakości pracy naszego zespołu - komentuje Ewa Zambrzycka - Rozner, Account Director Ogilvy PR.

