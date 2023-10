Huawei Cloud umacnia swoją pozycję na rynku rozwiązań chmurowych

Sektor rozwiązań chmurowych dla biznesu rozwija się w zdumiewającym tempie. Z raportu PMR Market Experts wynika, że aż 60% firm zwiększyło lub planuje w 2023 r. zwiększyć wydatki na te usługi. Szacuje się, że wartość całego rynku cloud computingu w tym roku wyniesie 2884 mln zł, co pokazuje, że zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe systematycznie rośnie. Jak wskazują eksperci, ogromny wpływ na wzrost popularności chmury obliczeniowej miała pandemia i wyzwania związane z organizacją i bezpieczeństwem pracy zdalnej, ale także postępująca transformacja cyfrowa firm w Polsce. Aż 44% respondentów wskazało, że najważniejszym zastosowaniem chmury jest wykorzystanie platformy do wdrażania innowacji, co pozwala na nadążanie za aktualnymi trendami technologicznymi. Nie bez znaczenia jest również ekspansja największych globalnych dostawców w Polsce i tym samym wzrost dostępności tego typu rozwiązań.

W tym dynamicznie rozwijającym się sektorze swoją pozycję coraz mocniej zaznacza Huawei, który już od 30 lat rozwija innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ICT tworząc niezawodne, bezpieczne i zrównoważone rozwiązania chmurowe. Huawei Cloud stawia na pełną kompleksowość swojej oferty oraz indywidualne podejście do każdego klienta, dopasowując kluczowe produkty i usługi do konkretnych potrzeb oraz celów biznesowych. Dzięki temu wspiera swoich partnerów w rozwoju, w stronę inteligentnego świata opartego na technologii. Na rynku europejskim zaufało mu już ponad 3000 podmiotów gospodarczych z branży automotive, rozrywki czy mediów, a także z sektora administracji rządowej. Przykładem jest współpraca giganta technologicznego z hiszpańskim rządem regionalnym Diputación de Alicante. Poprzez innowacyjne rozwiązanie DCN Huawei CloudFabric 3.0, rozwiązania chmurowe wspierają lokalne władze w zapewnieniu bezpiecznych, niezawodnych, elastycznych i wydajnych usług publicznych, jednocześnie przyspieszając cyfrową transformację regionu.

Zgodnie z naszą dewizą „Everything as a Service” wykorzystujemy możliwości sztucznej inteligencji i przetwarzania danych tak, by technologia służyła rozwojowi biznesu. Dzięki Huawei Cloud polscy przedsiębiorcy oraz programiści mają dostęp do sprawdzonych i innowacyjnych rozwiązań chmurowych, których cieszą się popularnością w Europie. Stale rozwijamy nasze usługi, a dzięki atrakcyjnej ofercie umacniamy naszą pozycję na rynku cloud computingu - podkreśla Witold Walczak, Country Director Huawei Cloud Polska.

Oferta Huawei Cloud dla biznesu

Huawei Cloud przygotował specjalną ofertę dla nowych klientów i partnerów w Polsce, którzy zarejestrują się na platformie. Obejmuje ona możliwość otrzymania vouchera o wartości do 500 USD na start, w ramach którego użytkownik dostaje dostęp do wszystkich funkcji bez limitu czasowego. To nowa propozycja na rynku, która jest atrakcyjną alternatywą dla innych dostępnych rozwiązań. Wyjątkowa oferta Huawei Cloud jest skonstruowana tak, by każdy z klientów mógł z łatwością dopasować wybrane produkty i usługi do indywidualnych potrzeb niezależnie od branży czy wielkości organizacji. Dzięki temu firmy otrzymują skrojone na miarę rozwiązania chmurowe, które wspierają realizację konkretnych celów biznesowych.

W ramach oferty Huawei Cloud klienci mogą skorzystać z innowacyjnego serwera Elastic Cloud Server (ECS), który pozwala sprostać obciążeniom o dowolnej skali już w kilka minut. Zapewnia bezpieczne, skalowalne zasoby obliczeniowe na żądanie, umożliwiając elastyczne wdrażanie aplikacji i obciążeń. Z kolei Cloud Conteinet Engine (CCE) to w pełni hostowana usługa Kubernetes do tworzenia, uruchamiania i skalowania aplikacji kontenerowych.

Huawei Cloud oferuje również łatwy w użyciu Object Storage Service (OBS), który zapewnia wydajną, skalowalną i bezpieczną pamięć masową w chmurze. Izolowanie zasobów online za pomocą wirtualnych sieci prywatnych umożliwia usługa Virtual Private Cloud (VPC).

Ciekawym rozwiązaniem jest Domain Name Service (DNS), czyli wysoce dostępna, skalowalna i autorytatywna usługa internetowa, która tłumaczy nazwy domen na adresy IP, niezawodnie kierując użytkowników końcowych do aplikacji.

Zwolennikom wykorzystania AI spodoba się ModelArts, czyli kompleksowa platforma AI, która umożliwia programistom i analitykom danych na dowolnym poziomie umiejętności szybkie tworzenie, szkolenie i wdrażanie modeli w dowolnym miejscu.

Każdy klient może liczyć na kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy ze strony zespołu Huawei Cloud. Co ważne, serwery Huawei umieszczone są lokalnie w Europie, a dokładnie w Irlandii. Regionalne huby znajdują się także w Niemczech, Francji, Holandii i Szwajcarii, zapewniające innowacyjne i bezpieczne rozwiązania chmurowe dla tysięcy użytkowników.

