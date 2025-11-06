Od 1 listopada 2025 do 15 stycznia 2026 Huawei oferuje promocyjną wymianę baterii już od 99 zł dla smartfonów, tabletów i smartwatchy

W ramach promocji skorzystasz z darmowej usługi naprawy pogwarancyjnej (bez kosztów robocizny) oraz bezpłatnego nałożenia folii ochronnej na ekran

Na klientów czekają upominki (ładowarki, paski do smartwatcha) i zniżki na akcesoria w Autoryzowanych Centrach Serwisowych

Z promocji można skorzystać osobiście w 5 miastach lub wygodnie poprzez bezpłatną usługę naprawy wysyłkowej Door-to-door

Huawei kusi promocją. Tańszy serwis i nowa bateria już od 99 zł

Od 1 listopada ruszył serwis Huawei w promocyjnej odsłonie. Do 15 stycznia 2026 r. wymiana baterii Huawei kosztuje od 99 zł, a klienci mogą też liczyć na darmową usługę naprawy pogwarancyjnej i dodatkowe upominki w salonach.

Jesienna promocja serwisowa Huawei. Co można zyskać?

Głównym magnesem przyciągającym klientów jest bez wątpienia wymiana baterii Huawei, której koszt w ramach akcji promocyjnej zaczyna się już od 99 zł. To świetna okazja, by przywrócić pełną sprawność smartfonom, tabletom czy smartwatchom, które z czasem działają zauważalnie krócej na jednym ładowaniu. Taka usługa pozwala niskim kosztem przedłużyć życie urządzenia o kolejne lata.

Huawei kusi również darmową usługą przy naprawach pogwarancyjnych. W praktyce oznacza to, że firma pokrywa koszt robocizny, a klient płaci jedynie za ewentualnie wymienione części. To znaczna oszczędność, zwłaszcza przy bardziej skomplikowanych usterkach. Dodatkowo, w Autoryzowanych Centrach Serwisowych można jednorazowo skorzystać z bezpłatnego nałożenia folii ochronnej na ekran smartfona lub smartwatcha.

Na klientów, którzy zdecydują się odwiedzić stacjonarny serwis Huawei lub skorzystają z naprawy wysyłkowej, czekają też drobne upominki. Warto się jednak pospieszyć, ponieważ ich liczba jest ograniczona. Do zdobycia są:

ładowarka samochodowa,

ładowarka do zegarka,

pasek do smartwatcha.

To nie wszystko. W stacjonarnych punktach serwisowych dostępne są także zniżki na wybrane akcesoria, o których szczegółach informuje obsługa na miejscu.

Jak skorzystać z promocji Huawei? Dwie drogi do tańszej naprawy

Producent przygotował dwie ścieżki, które pozwalają wziąć udział w akcji. Pierwszą jest osobista wizyta w jednym z pięciu Autoryzowanych Centrów Serwisowych Huawei w Polsce. To dobra opcja dla osób, które chcą na miejscu skonsultować problem ze specjalistą lub skorzystać z oferty na akcesoria. Punkty te znajdują się w największych miastach:

Warszawa – ul. Krucza 50

Łódź – ul. Wigury 11

Katowice – ul. Korfantego 2

Gdynia – ul. Świętojańska 90

Poznań – ul. Mostowa 38

Drugim, znacznie wygodniejszym rozwiązaniem, jest skorzystanie z bezpłatnej usługi naprawy wysyłkowej. Naprawa wysyłkowa Door-to-door to darmowa i wygodna alternatywa, która nie wymaga wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę internetową Huawei, wypełnić formularz zgłoszeniowy i zamówić kuriera, który bezpłatnie odbierze od nas urządzenie. Po wykonaniu usługi (np. wymiany baterii Huawei) sprzęt zostanie w ten sam sposób odesłany pod wskazany adres, również bez dodatkowych kosztów za transport.

Nie tylko smartfony. Kto może skorzystać z akcji i jakie są warunki?

Akcja Jesienne Promocje Serwisowe HUAWEI trwa od 1 listopada 2025 roku do 15 stycznia 2026 roku. Z oferty mogą skorzystać właściciele szerokiej gamy urządzeń marki – smartfonów, tabletów, smartwatchy i innych, zarówno tych objętych jeszcze gwarancją, jak i po jej zakończeniu. To ważna informacja, ponieważ nawet kilkuletni sprzęt może zyskać drugie życie.

Warto pamiętać, że choć z oferty można korzystać wielokrotnie dla różnych urządzeń, to każda z usług promocyjnych przysługuje na dane urządzenie tylko jeden raz w trakcie trwania akcji. Oznacza to, że możemy oddać do serwisu kilka telefonów, ale nie możemy dwa razy w promocyjnej cenie wymienić baterii w tym samym smartfonie.

Producent zaznaczył również, że promocja nie obejmuje kilku konkretnych, głównie najdroższych modeli telefonów. Z akcji wyłączone są:

Mate Xs,

Mate Xs2,

Mate X3,

Mate XT Ultimate,

P50 Pocket.

Pełen regulamin oraz szczegóły programu dostępne są na oficjalnej stronie producenta. Biorąc pod uwagę atrakcyjne warunki, zwłaszcza w kontekście wymiany baterii i darmowej usługi serwisowej, posiadacze sprzętu Huawei z pewnością powinni rozważyć wizytę w serwisie przed 15 stycznia.

