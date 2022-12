Huawei Mobile Services z rekordowymi wzrostami w 2022 roku

Wyśmienite wyniki Huawei Mobile Services – AppGallery

Ekspansję i sukces usług mobilnych HMS na lokalnych oraz światowych rynkach w 2022 roku potwierdzają same wyniki. AppGallery ma dziś miesięcznie ponad 580 mln aktywnych użytkowników na całym świecie – jest to wzrost o 16% w porównaniu do III kwartału 2020 r. Statystyki wskazują, że wyniki dla usług mobilnych Huawei wzrosły dwu-, a niekiedy nawet trzykrotnie. Liczba aplikacji, które można pobrać z AppGallery jest o 147% większa niż rok temu. Na całym świecie z HMS Core zintegrowanych jest już ponad 220 tys. aplikacji, co oznacza wzrost o 120% w porównaniu do Q3 2020 r. W tym samym czasie liczba deweloperów współpracujących w ramach usług mobilnych Huawei wzrosła o 200% i wynosi obecnie 6 mln. Aktualnie na Huawei Mobile Services składa się 8 głównych ośrodków regionalnych i 15 centr danych, obejmujących ponad 170 krajów i regionów na całym świecie.

Wyznaczniki sukcesu: ID Huawei, Wyszukiwarka Petal, Mapy Petal, Asystent Huawei i AI Search

Huawei ID to w pełni bezpieczny klucz dostępu do wszystkich usług i aplikacji Huawei, w tym AppGallery, Huawei Zdrowie czy Chmury Huawei, z którego obecnie korzysta ponad 400 mln użytkowników miesięcznie. W Huawei ID dane użytkowników są w pełni chronione, niezależnie od tego, czy pobiera się aplikacje, zarządza urządzeniami czy tworzy kopie zapasowe danych.

Autorska Wyszukiwarka Petal wzbogaciła się o kolejną nową funkcję, która pozwala użytkownikom odkrywać informacje za pomocą tekstu, obrazu i głosu. Wyjątkowe funkcjonalności Wyszukiwarki Petal ułatwiają np. śledzenie wyników piłkarskiego mundialu – można na bieżąco sprawdzać dane o drużynach i turnieju, głosować na swoją ulubioną kadrę, a także uzyskać dostęp do licznych statystyk.

Z Map Petal korzysta obecnie 40 mln użytkowników miesięcznie. W ramach tej aplikacji także uruchomiono aktualizacje: nawigację w trybie chodzenia w rzeczywistości rozszerzonej (AR), udostępnianie swojej lokalizacji innym użytkownikom oraz system benefitowy nagradzający za regularne korzystanie z Map Petal.

Asystent Huawei, ułatwiający wygodne korzystani z szeregu usług, w tym podróżniczych, miejskich, zakupowych czy finansowych, osiągnął właśnie ponad 260 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Przez Huawei AI Search, globalne usługi wyszukiwania (np. aplikacji, ustawień, plików, kontaktów i innych) są obecnie dostarczane do 310 mln użytkowników, których łączy z lokalnymi i globalnymi informacjami w ponad 170 krajach i regionach.

Huawei Ads nabiera rozpędu – 800 proc. wzrostu

Warto wspomnieć o osiągnięciach samej platformy Huawei Ads, która umożliwia deweloperom i reklamodawcom dotarcie do ponad 730 mln użytkowników urządzeń Huawei. Od 2020 roku Huawei Ads zanotował 9-krotny wzrost i zyskał ponad 2 tys. reklamodawców w ponad 200 branżach. Liczba wydawców zwiększyła się w tym okresie czterokrotnie, do ponad 360 tys. Suma codziennych wyświetleń reklam to dziś 4 mld i ma ona wzrosnąć w 2023 roku o 400%. Z nardzędzi Ads Kit korzysta obecnie 49 tys. aplikacji na całym świecie, a aż 40% całego ruchu Huawei Ads pochodzi z Europy.

– AppGallery zawsze była sercem strategii Huawei Mobile Services. W ciągu ostatniego roku znacząco zwiększyliśmy liczbę aplikacji oraz ruch w naszych kluczowych usług, takich jak Wyszkuiwarka Petal, Mapy Petal, Asystent Huawei, AI Search i Przeglądarka Huawei. Zostały one zaprojektowane tak, aby działały w optymalnej synergii, wspierały biznes naszych partnerów oraz dostarczały milionom klientów najlepsze doświadczenia każdego dnia. A to dopiero początek – gdyż nieustannie będziemy rozwijać nasze produkty i usługi – mówi Witold Walczak, Country Head Poland, Device Ecosystem Development & Operation.

Droga rozwoju dla Huawei Mobile Services (HMS) to połączenie innowacyjnych urządzeń i współpracującego ekosystemu. Doskonale ilustruje to niedawna premiera smartfonów Huawei Mate 50 Pro i Huawei nova 10, które czerpią z wielu usług mobilnych Huawei. Ponadto aplikacja Huawei Zdrowie, która wspiera już ponad 400 mln użytkowników na całym świecie, wykorzystuje udogodnienia synchronizacyjne do udostępniania danych treningowych z różnymi aplikacjami sportowymi dostępnymi w AppGallery. Sama aplikacja Huawei Zdrowie ma aż 97 mln aktywnych użytkowników miesięcznie (to wzrost o 17% r/r) z czego 13 milionów (wzrost o 20% r/r) używa jej do śledzenia aktywności sportowej. Ponadto 16 mln analizuje swoje pomiary snu (wzrost o 17% r/r), a 26 mln (wzrost o 17% r/r) korzysta z niej, by monitorować ogólny stan zdrowia.

Globalny wzrost wartości marki Huawei o ponad 28 proc. roku do roku

Marka Huawei, która jest obecnie wyceniana na 71,2 mld dolarów, odnotowała globalny wzrost swojej wartości o ponad 28% r/r. Dzięki temu Huawei awansował na dziewiątą pozycję w rankingu BrandFinance Global 500. Firma zainwestowała 17,5 mld euro w badania i rozwój, co ulokowało ją na 1. miejscu pod względem liczby zgłoszeń patentowych i uczyniło największym wnioskodawcą patentowym w Europie w 2019 i 2020 roku.

