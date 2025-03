Autor:

Nowoczesny design i perfekcyjne dopasowanie

HUAWEI FreeArc wyróżniają się innowacyjnym mostkiem C-bridge Design, który nadaje im charakterystyczny kształt łuku. Jest on wykonany ze stopu niklowo-tytanowego o grubości 0,7 mm, który gwarantuje wysoką trwałość oraz niesamowitą elastyczność. Konstrukcja z trzema punktami podparcia w optymalnym kącie 140° oraz zakrzywiona forma w kształcie litery „S” minimalizują nacisk na ucho, zapewniając większy obszar przylegania.

Gwarantuje to stabilność i dopasowanie, nawet podczas najbardziej intensywnych treningów. Taka konstrukcja słuchawek nie tylko unikatowo wygląda, ale jest też niezwykle ergonomiczna. Stworzono ją na podstawie analizy 10’000 kształtów uszu, dzięki czemu idealnie pasują do niemal każdego ucha. Słuchawki otrzymały certyfikat SGS Smart Green, który potwierdza ich środowiskową przyjazność oraz bezpieczeństwo dla zdrowia.Słuchawki HUAWEI FreeArc występują w odcieniach naturalnej zieleni, stylowej szarości i klasycznej czerni. Obudowa w matowych barwach nabiera wyjątkowego, eleganckiego charakteru, dzięki zastosowaniu wyszukanego, metalicznego zdobienia.

Wyjątkowa wodoodporność IP57 i otwarta konstrukcja

HUAWEI FreeArc pozwalają na eksplorację nieznanego i przesuwanie granic. To pierwsze słuchawki marki, które charakteryzują się odpornością na wodę i kurz na poziomie IP57. Niezależnie od tego, czy użytkownik chce chodzić po górach, biegać, jeździć na rowerze, uprawiać jogę, czy zaangażować się w inne aktywności na świeżym powietrzu – deszcz i pot nie będą już problemem. A po wyprawie lub treningu wystarczy delikatnie opłukać słuchawki letnią wodą lub wytrzeć wilgotną ściereczką, i już będą gotowe do kolejnych wyzwań.

Wygoda w trakcie użytkowania słuchawek jest najważniejsza. Dlatego ergonomiczna budowa HUAWEI FreeArc zapewnia komfort nawet przez długie godziny noszenia. Otwarto-douszna konstrukcja pozwala na naturalny przepływ powietrza, dzięki czemu eliminuje potencjalny dyskomfort wynikający z korzystania ze słuchawek wchodzących w głąb kanału słuchowego. Jednocześnie zapewnia pełną świadomość dźwięków z otoczenia.

Dźwięk, który dodaje sił

Mimo otwartej konstrukcji, HUAWEI FreeArc zapewniają prywatność – dźwięki muzyki czy rozmów nie wydostają się na zewnątrz za sprawą zaawansowanego systemu odwracania fal dźwiękowych. Dźwięk trafia bezpośrednio do ucha użytkownika. Będzie on też zawsze wysokiej jakości dzięki wysoce czułemu przetwornikowi 17 × 12 mm, symetrycznej strukturze akustycznej oraz zaawansowanym algorytmom dynamicznego basu i adaptacyjnej normalizacji głośności. System dwóch mikrofonów współpracujących z algorytmem głębokiej sieci neuronowej (DNN) gwarantuje doskonałą jakość rozmów wzmacniając głos i jednocześnie wyciszając hałasy w tle.

Najbardziej nieoczywista supermoc HUAWEI FreeArc? Czuła, podwójna antena, umożliwiająca połączenie z telefonem poprzez Bluetooth w odległości nawet do 400 metrów (w idealnych warunkach)! Na treningu czy podczas pracy biurowej nie ma potrzeby zamartwiania się o zasięg. Można zostawić telefon w szatni lub przy biurku i swobodnie rozmawiać lub zanurzyć się w dźwiękach ulubionych utworów, które motywują do zwielokrotnionego wysiłku!

Słuchanie bez ograniczeń

HUAWEI FreeArc to słuchawki, które zapewnią nieprzerwaną radość z muzyki przez długie godziny. Dzięki w pełni naładowanemu etui pozwalają cieszyć się muzyką nawet przez 28 godzin, a same słuchawki oferują do 7 godzin ciągłego odtwarzania. Szybkie 10-minutowe doładowanie w etui pozwala na 3 godziny słuchania. Pełne naładowanie słuchawek trwa tylko około 40 minut. Co więcej, HUAWEI FreeArc umożliwiają jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami, np. smartfonem i laptopem, co pozwala na łatwe przełączanie się między nimi.

Otwórz aplikację HUAWEI AI Life i spersonalizuj swoje słuchawki

HUAWEI FreeArc współpracują ze wszystkimi systemami operacyjnymi, takimi jak Android, iOS czy Windows. Można je połączyć z dowolnym urządzeniem – smartfonem, laptopem lub tabletem. Aplikacja HUAWEI AI Life (dostępna na systemie Android) lub aplikacja HUAWEI Audio Connect (na iOS), umożliwi korzystanie z wielu praktycznych funkcji, takich jak lokalizacja słuchawek, czy też regularne aktualizowanie oprogramowania.

Dodatkowo aplikacja pozwala na personalizację ustawień, w tym bogatego zestawu gestów. Domyślnie, podwójne dotknięcie wstrzymuje lub uruchamia muzykę oraz odbiera lub kończy połączenie, a potrójne dotknięcie przechodzi do następnego utworu. Jednym z niezwykle przydatnych gestów jest sterowanie poziomem głośności poprzez przeciągnięcie palcem po zewnętrznej części dowolnej słuchawki.

Cena i dostępność

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI FreeArc to 499 zł. Słuchawki będzie można nabyć u Partnerów Biznesowych Huawei: u operatorów sieci Play, T-Mobile, jak również w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, Decathlon, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro jak i w oficjalnym sklepie marki huawei.pl.

Od 13 marca do 13 kwietnia 2025 r. HUAWEI FreeArc będzie można nabyć w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której cenę obniżono o 100 zł (rekomendowana cena promocyjna wynosi w tym okresie 399 zł). W sklepie huawei.pl dodatkowo użytkownicy otrzymają w prezencie usługę wsparcia na wypadek zgubienia słuchawki (umożliwia ona zakupienie jednej słuchawki z 50% rabatem) jak i możliwość dokupienia w zestawie HUAWEI Band 9 w wyjątkowo promocyjnej cenie. HUAWEI FreeArc w kolorze zielonym są dostępne wyłącznie w sklepie huawei.pl.

