Technologie i sport

Huawei wchodzi na trasę 116 123. Półmaratonu Warszawskiego. Co oznacza ten numer?

Huawei CBG Polska z radością ogłasza swoje partnerstwo z 116 123. Półmaratonem Warszawskim, który odbędzie się 30 marca 2025 roku. Jako oficjalny partner technologiczny, marka będzie dopingować uczestników do „Biegania w swoim rytmie”. Sportowy duch idealnie wpisuje się w filozofię marki „Make It Possible” – zgodnie z którą, każda bariera jest do pokonania, a technologia staje się sprzymierzeńcem w dążeniu do sukcesu. Huawei zachęca do tego, żeby, niezależnie od rytmu, za cel obrać sobie troskę o zdrowie i stawiać na aktywność fizyczną jako kluczowy element współczesnego stylu życia.