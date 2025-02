Zakochaj się w swoim sercu! Walentynki to dobra okazja, by o nie zadbać

Sportowe spojrzenie na otwarte słuchawki

Marka zapowiedziała wprowadzenie do sprzedaży HUAWEI FreeArc – pierwszych, otwartych słuchawek sportowych w portfolio marki. Łącząc wyjątkowy komfort użytkowania z wysoką jakością dźwięku i certyfikatem odporności na kurz i zachlapania IP57, jest to sprzęt idealny do każdej przygody sportowej na świeżym powietrzu. Nawet w deszczowych warunkach!Zaprojektowane z myślą o wygodzie i stabilności słuchawki nie wypadają z uszu nawet podczas energicznych aktywności fizycznych.

Aby uzyskać maksymalny poziom dopasowania i trwałości, użyto łącznika C-Bridge w kształcie łuku, stworzonego ze stopu niklowo-tytanowego (Ni-Ti). A dla zwiększenia komfortu, słuchawki w 81,5% pokryto ultramiękkim, przyjaznym dla skóry płynnym silikonem. Dzięki wysokiej czułości przetwornikowi 17 x 12 mm, symetrycznej strukturze akustycznej, dynamicznemu algorytmowi basu i adaptacyjnemu poziomowi głośności, HUAWEI FreeArc zapewniają miłośnikom sportu wyjątkowy dźwięk i niezbędną dawkę dziennej motywacji.

Flagowy tablet z dużym, matowym ekranem

Nowy HUAWEI MatePad Pro 13,2" oferuje imponujący wyświetlacz PaperMatte, flagowe osiągi, funkcjonalne akcesoria i wrażenia na poziomie PC. Ten tablet ma zrewolucjonizować pracę w podróży. Aby zapewnić użytkownikom funkcjonalność mobilnego biura niczym na laptopie, nowy tablet wyposażony jest w inteligentną klawiaturę magnetyczną. Charakteryzuje się ona typowym układem klawiszy, przyjemnym skokiem i pełnowymiarowym gładzikiem, obsługującym gesty. Umożliwia to szybsze poruszanie się po aplikacjach, wydajne wprowadzanie danych oraz szybkie pisanie.

Dla tych, którzy wolą notować odręcznie, do tabletu dodawany jest szybki i bardzo precyzyjny rysik. Współpracuje on świetnie z matowym wyśiwetlaczem, po którym pisze się równie przyjemnie, jak po papierze. Matowa struktura ekranu i wysoka jasność (do 1000 nitów) sprawiają, że wyświetlane treści są świetnie widoczne w każdych warunkach oświetleniowych – także w nasłonecznionych miejscach.Ponadto HUAWEI MatePad Pro 13,2" jest również wyposażony w profesjonalne aplikacje, takie jak Notatki HUAWEI i GoPaint, zapewniając użytkownikom maksymalną wydajność i kreatywność. Ogromna bateria 10 100 mAh zapewnia tabletowi długą żywotność baterii podczas pracy zdalnej. A w razie potrzeby można go w pełni naładować w zaledwie 65 minut.

Podręczny monitor aktywności i poprawiacz snu

Inteligentna opaska HUAWEI Band 10 pomaga monitorować swoje sportowe aktywności, ale także poprawić jakość snu. Analizując codzienną rutynę, wyniki snu i dane z czujników, urządzenie podsumowuje wzorce oraz sugeruje co należy zrobić, aby spać lepiej. Opaska ta jest niezwykle lekka, co w połączeniu z przyjaznymi dla skóry materiałami sprawia, że można ją nosić na nadgarstku przez całą dobę bez uczucia dyskomfortu. Występuje w wielu kolorach oraz w dwóch wersjach wykończenia – z obudową z aluminium lub z trwałego polimeru.

Wyczekiwany debiut na globalnych rynkach

Po miesiącach oczekiwania HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN jest gotowy do debiutu na światowych rynkach. Podwójnie składany smartfon jest nie tylko pionierską innowacją w branży, ale także rekordzistą – po rozłożeniu wyróżnia się najcieńszym i największym wyświetlaczem, mającym zaledwie 3,6 mm grubości w najcieńszym miejscu i przekątną aż 10,2 cala.Ten wyświetlacz, zbudowany w oparciu o zaawansowany system zawiasów precyzyjnych i ultracienkie szkło UTG o powierzchni 322 cm2, osiągnął nowy przełom w trwałości. Jest też pierwszym, który obsługuje jednocześnie składanie do wewnątrz i na zewnątrz. HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN rozszerza funkcjonalność smartfona i zamienia go w maszynę wieloscenariuszową. Użytkownicy będą mogli również cieszyć się pięknymi zdjęciami, dzięki kamerze XMAGE z 10-stopniową, regulowaną fizyczną przysłoną.

Ceny i dostępność

Modele HUAWEI FreeArc, HUAWEI MatePad Pro 13,2" oraz HUAWEI Band 10 zadebiutują w Polsce już w marcu 2025 r. Szczegóły o ich dostępności, wersjach i rekomendowanych cenach w Polsce zostaną ujawnione w osobnych komunikatach w nadchodzących tygodniach. Wprowadzenie na polski rynek modelu HUAWEI Mate XT ULTIMATE DESIGN nie jest planowane.

