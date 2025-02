Słuchawki do sportu

Do wygrania aż 8 par zupełnie nowych słuchawek Huawei

Już 13 marca na polskim rynku zadebiutują HUAWEI FreeArc – pierwsze otwarte, sportowe słuchawki w portfolio marki. Łącząc wyjątkowy komfort użytkowania z wysoką jakością dźwięku i certyfikatem odporności na kurz oraz zachlapania IP57, są idealne do każdej przygody sportowej na świeżym powietrzu. Nawet w deszczowych warunkach! Z okazji ich nadchodzącej premiery oficjalny sklep internetowy huawei.pl zaprasza swoich klientów oraz nowych użytkowników do udziału w konkursie, który odbędzie się w dniach 18.02 – 13.03.2025 r. Do zdobycia jest 8 par premierowych słuchawek HUAWEI FreeArc.