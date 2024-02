Huawei prezentuje swoje produkty premium i łączy modę z innowacją

Podczas targów prezentowana jest szeroka gama różnorodnych, innowacyjnych produktów Huawei, w tym m.in.: wydajny smartfon o potężnych możliwościach fotograficznych – HUAWEI Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN, ultrakomfortowe otwarte słuchawki – HUAWEI FreeClip, czy seria stylowych smartwatchy HUAWEI WATCH GT 4. Organizowane są również prelekcje i pokazy, nawiązujące do tematyki poszczególnych stref stoiska. Prelekcje będą prowadzić zarówno szefowie wybranych działów Huawei, jak również zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. laureaci konkuru XMAGE Awards 2023 oraz uznani graficy.

Przedstawiona zostanie również strategia marki na najbliższą przyszłość.– Huawei będzie umacniać swoją pozycję jako globalnej marki premium, zorientowanej na modę i technologię. W 2024 r. będziemy nadal zwiększać inwestycje w badania i rozwój w zakresie inteligentnych urządzeń, fitness i zdrowia oraz kreacji cyfrowej. Wysiłki te sprawią, że innowacyjne produkty i usługi będą jeszcze bardziej dostępne dla użytkowników na całym świecie oraz pomogą im w osiągnięciu nowoczesnego, efektywnego i zdrowego stylu życia - powiedział Kevin Ho, dyrektor operacyjny Huawei Consumer Business Group.

Połączenie innowacyjności z luksusowym wyglądem

W zeszłym roku Huawei zaprezentował strategię Fashion Forward, zgodnie z którą marka skupia się na tworzeniu produktów, które nie tylko wynoszą technologię na nowy poziom, ale także wyróżniają się wyglądem i kreują trendy wzornictwa w branży. Aby wdrożyć tę strategię w życie firma utworzyła już trzy Centra Badań Estetycznych: w Paryżu, Mediolanie i Londynie. Centra te nie tylko śledzą aktualne trendy modowe, lecz czerpią również inspiracje z różnorodnych tradycji i kultur.

Owocem tych działań jest m.in. linia urządzeń premium ULTIMATE DESIGN, łącząca w sobie topowe innowacje z luksusowym, często wręcz biżuteryjnym wyglądem. W 2023 r. zadebiutował w Polsce HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN, którego obudowa została wykonana z ciekłego metalu na bazie cyrkonu i ozdobiona wstawkami z 18-karatowego złota. Drugim produktem z tej linii jest HUAWEI Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN o unikatowej, ceramicznej obudowie w kolorze czerwonym.

Nie tylko moda, ale również zdrowie

Ze smartfonami z serii HUAWEI Mate 60 oraz HUAWEI Mate X5, które zadebiutowały jeszcze w 2023 roku i bardzo szybko podbiły chiński rynek, będzie można się zapoznać podczas targów MWC. Na tym jednak nie koniec modowych elementów, ponieważ warto także zwrócić uwagę m.in. na HUAWEI FreeClip – słuchawki w kształcie klipsa, który zdobi uszy, a także HUAWEI WATCH GT 4 – smartwatch cechujący się ośmiokątną kopertą i nawiązujący wyglądem do klasycznych zegarków z półki premium.Możliwości najnowszych smartwatchy będzie można przetestować w strefie Fitness & Health. Urządzenia ubieralne to kluczowa dla Huawei kategoria, w której firma dokonuje ciągłych przełomów, zarówno na polu technologii, estetyki wykonania, jak i oprogramowania do zarządzania zdrowiem.

W ostatnich latach Huawei opracował własną technologię monitorowania parametrów życiowych TruSeen™ oraz złożył ponad 800 wniosków patentowych, dotyczących wearables. W październiku 2023 roku Huawei zaprezentował swoje trzecie laboratorium zdrowia – Huawei Finland Health Lab, a aplikacja HUAWEI Health ma już ponad 450 milionów użytkowników. Na tym jednak nie koniec, ponieważ w 2024 r. firma priorytetowo zajmie się wyzwaniami związanymi ze: snem, ciśnieniem krwi i zarządzaniem zdrowiem psychicznym. Dzięki tym wysiłkom Huawei zaoferuje konsumentom na całym świecie dokładniejsze, wygodniejsze i bardziej kompleksowe rozwiązania dbania o swoje zdrowie.

Tworzenie piękna

Szczególną uwagę osób odwiedzających stoisko przyciągnie z pewnością najnowszy tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2" oraz stworzone na nim dzieła autorstwa uznanych ilustratorów. Urządzenie to umożliwia niezwykle precyzyjne odwzorowanie kreślonych linii, dzięki współpracy z rysikiem HUAWEI M-Pencil (3. generacji), obsługującym ponad 10 000 poziomów nacisku. W dodatku w 2023 r. powołano do życia inicjatywę GoPaint, czyli platformę dla twórców oraz międzynarodowy konkurs graficzny.

Osiągnięcia Huawei w dziedzinie obrazowania mobilnego są również godne uwagi. Szybki progres w tej dziedzinie obserwujemy od wprowadzenia marki XMAGE, obejmującej zarówno systemy optyczne, jak i technologię obrazowania oraz przetwarzania obrazu. W 2023 roku flagowe produkty marki, takie jak seria HUAWEI Mate 60, HUAWEI Mate X5 i HUAWEI P60, zostały wyposażone w system XMAGE. W międzynarodowym konkursie mobilnej fotografii HUAWEI XMAGE Awards 2023 nadesłano ponad 600 000 zgłoszeń z prawie 100 krajów i regionów. Jednym z globalnych zwycięzców był Polak, Piotr Cebula, który poprowadzi prelekcję na stoisku Huawei podczas tegorocznego MWC.

