Elemental i Huawei nawiązują współpracę dotyczącą odzyskiwania metali strategicznych

Podpisane porozumienie pozwoli połączyć wiedzę i zasoby Huawei i ESM w zakresie zbiórki i przetwarzania zużytych baterii Li-Ion oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego („WEEE”), a następnie odzyskiwanie z nich strategicznych metali. ESM jest w trakcie budowy zakładu recyklingu baterii litowo-jonowych na południu Polski. Komisja Europejska pracuje nad nowelizacją dyrektywy bateryjnej i proponuje, żeby w 2030 r. procesom odzysku poddawane było aż 95 proc. miedzi, niklu i kobaltu oraz 70 proc. litu. Dlatego w właśnie w Zawierciu powstaje strategiczny zakład recyklingu baterii samochodowych do pojazdów elektrycznych. Spełni on wszystkie standardy środowiskowe i w sposób zrównoważony będzie pozyskiwał nie tylko lit, ale także inne pierwiastki, takie jak nikiel, kobalt, platynę, pallad czy rod.– Zasoby metali rzadkich wykorzystywanych do produkcji m.in. baterii do pojazdów elektrycznych są ograniczone. Dlatego konieczne jest tworzenie takich partnerstw jak to Elemental Strategic Metals i Huawei, które pozwala na skuteczniejsze działania w ramach gospodarki obiegu zamkniętego i tym samym lepsze wykorzystywanie surowców. Jestem przekonany, że planowana współpraca między naszymi firmami przyniesie w przyszłości korzyści dla obu stron – podsumował Michał Zygmunt, Prezes Zarządu Elemental Strategic Metals.

- Nasze porozumienie stanowi kolejny dowód zaangażowania Huawei w budowę zrównoważonej gospodarki. Już teraz podejmujemy wspólne działania z Elemental Strategic Metals, liderem w obszarze urban mining, aby z wyprzedzeniem stworzyć w Polsce zaplecze i ekspertyzę, które pozwolą nam sprostać wymogom Komisji Europejskiej i wspierać zrównoważony rozwój. Niezmiernie cieszymy się, że jako firma obecna w Polsce od 20 lat przyczyniamy się do rozwoju polskiej gospodarki, czyniąc ją bardziej zieloną. Jestem przekonany, że nasze wspólne doświadczenie i współpraca przyczynią się do efektywnej synergii w zakresie lepszego wykorzystywania pozyskiwanych surowców – dodaje Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.Na mocy podpisanego porozumienia ESM i Huawei będą wspólnie działać na rzecz efektywnej zbiórki WEEE oraz baterii Li-Ion na terenie Europy, a następnie poddawać te urządzenia procesowi recyklingu w zakładzie ESM w Zawierciu. Strony deklarują współpracę na wielu płaszczyznach oraz dalszy rozwój w ramach odpowiedzialnej gospodarki obiegu zamkniętego.

O Elemental Holding

Elemental Holding S.A. to światowy lider urban miningu, skupiający się na odzyskiwaniu metali strategicznych z różnych źródeł metali pochodzących z recyklingu, takich jak zużyte katalizatory samochodowe (SAC), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, płytki obwodów drukowanych (PCB), zużyte akumulatory litowo-jonowe oraz złom metali nieżelaznych. Firma odzyskuje w sposób przyjazny dla środowiska metale strategiczne, takie jak metale z grupy platynowców, miedź oraz inne metale nieszlachetne i szlachetne. Elemental działa operacyjnie w 35 krajach na trzech kontynentach (w Europie, Azji i Ameryce Północnej).

