Promocje i prezenty na 5. urodziny huawei.pl

Laptopy w obniżonych cenach

Z okazji 5. urodzin sklepu huawei.pl aż 15 produktów można upolować na okazyjnych warunkach. Szczególną uwagę zwracają promocje na laptopy, z nowym 14-calowym HUAWEI MateBook D 14 2024 na czele. Ten przenośny komputer wyposażony w procesor Intel i5, 16 GB pamięci RAM oraz dysk 512 GB będzie do kupienia za jedyne 2999 zł, czyli aż o 600 zł taniej w porównaniu do rekomendowanej ceny detalicznej (3599 zł). Nabywcy otrzymają do niego etui gratis, a w zestawie mogą dobrać taniej mysz HUAWEI Bluetooth za 49 zł oraz słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 zł.

Dla osób poszukujących większego laptopa, który sprawdzi się jako wszechstronny sprzęt dla całej rodziny, przygotowano atrakcyjną ofertę na 16-calowego HUAWEI MateBook D 16 2024. W wersji z procesorem Intel i5, 8 GB pamięci RAM oraz dyskiem 512 GB utrzymano cenę premierową, wynoszącą 2799 zł, która jest równocześnie najniższą ceną z ostatnich 30 dni. Natomiast najmocniejszą wersję z procesorem Intel i9, 16 GB pamięci RAM oraz dyskiem 1 TB przeceniono na 4999 zł, czyli aż o 400 zł w stosunku do najniższej ceny z ostatnich 30 dni (5399 zł) i 700 zł w stosunku do rekomendowanej ceny detalicznej (5699 zł). Obie wersje są dostępne wyłącznie na huawei.pl i można do nich dokupić taniej mysz HUAWEI Bluetooth za 49 zł oraz słuchawki douszne HUAWEI FreeBuds SE 2 za 159 zł.

Tablety na piątkę

Korzystnie można też kupić tablety. Uzdolniony artystycznie HUAWEI MatePad Pro 13.2" z 12 GB RAM oraz pamięcią 256 GB kosztuje teraz 4199 zł, czyli 300 zł mniej niż wynosiła najniższa cena z ostatnich 30 dni (4499 zł). Producent dorzuca do niego etui oraz ochronę ekranu na 12 miesięcy gratis, a nabywca może dokupić w zestawie bezprzewodową klawiaturę HUAWEI Smart Keyboard za 399 zł (wartość bez zestawu: 869 zł), a także rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji za jedyne 199 zł (wartość bez zestawu: 429 zł). Natomiast HUAWEI MatePad 11.5 z 6 GB RAM i pamięcią 128 GB kosztuje 1299 zł (najniższa cena z 30 dni: 1199 zł), jednak gratis klient otrzymuje rysik HUAWEI M-Pencil 2. generacji o wartości 499 zł. Do tego można dobrać mysz HUAWEI Bluetooth w promocyjnej cenie za 49 zł oraz euti za 69 zł.

Urodzinowe okazje na smartfon, smartwatch i słuchawki

Z okazji urodzin sklepu obniżono cenę wybitnego fotosmartfonu, czyli HUAWEI P60 Pro z 8 GB RAM, którego cena wynosi teraz 4349 zł po zastosowaniu kuponu dostępnego na stronie produktu (najniższa cena z 30 dni: 4499 zł). Wraz z nim można kupić smartwatch HUAWEI WATCH FIT SE za 299 zł.O 50 zł mniej zapłacimy także za bestsellerowy HUAWEI Watch Fit 2 w wersji Classic (599 zł zamiast 649 zł, czyli najniższej ceny z 30 dni). Dobrać można do niego wagę HUAWEI Scale 3 Bluetooth za 99 zł. Z okazji urodzin utrzymano także promocyjne ceny na popularne słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i (349 zł) oraz biżuteryjne i niezwykle komfortowe HUAWEI FreeClip (799 zł). W obu przypadkach są to najniższe ceny z ostatnich 30 dni, a do słuchawek można dokupić inteligentną opaskę HUAWEI Band 8 za 199 zł.

