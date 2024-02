Mimo debiutu w połowie września, nowy model był trzecim najbardziej popularnym smartwatchem Huawei w Polsce w 2023 r.,

Na drugim miejscu w ubiegłym roku znalazł się model HUAWEI WATCH Fit 2, którego nabyło ponad 70 000 osób;

Najchętniej wybieranymi smartwatchami z portfolio marki były modele z serii HUAWEI WATCH GT3, których w 2023 roku sprzedało się 95 000 sztuk;

Najwyższa sprzedaż inteligentnych zegarków Huawei w 2023 r. przypadła na grudzień.

W serii HUAWEI WATCH GT4 klientki i klienci mają łącznie aż 7 wersji do wyboru, w tym 4 z większą kopertą w rozmiarze 46 mm oraz 3 wersje z mniejszą, o średnicy 41 mm. Ta dywersyfikacja okazała się niezwykle skuteczna, ponieważ smartwatche z serii HUAWEI WATCH GT4 w ciągu zaledwie 5 miesięcy znalazły w Polsce ponad 50 000 nabywców. W dodatku wersje mniejsze i większe cieszą się niemalże równym zainteresowaniem Polek i Polaków. Na modele z kopertą 41 mm przypadło 48% sprzedanych egzemplarzy serii GT4, a modele 46 mm stanowią pozostałe 52%. Najpopularniejszymi modelami spośród tych z mniejszymi kopertami o rozmiarze 41 mm, były wersje Elegant – 62% i Classic – 31%, a dla koperty w rozmiarze 46 mm były to wersje Active – 60% i Classic – 22% sprzedaży.

– Fakt, że aż 50 000 Polek i Polaków zdecydowało się na zakup smartwatchy Huawei z serii WATCH GT4 jest dla nas ogromnym powodem do dumy. Debiut nowego modelu błyskawicznie przełożył się na rynkowy sukces, a także uzupełnił naszą ofertę i pozwolił nam dotrzeć do szerszego grona odbiorców. W minionym roku odnotowaliśmy też wyraźny, 25‑procentowy wzrost sprzedaży smartwatchy premium w porównaniu do 2022 r., natomiast w odniesieniu do roku 2021 wzrost ten jest aż 2,5‑krotny. Było to możliwe ze względu na premiery dwóch nowych serii smartwatchy z segmentu premium: HUAWEI WATCH Ultimate i HUAWEI WATCH 4 – mówi Martin Sun, Country Manager, Huawei CBG Polska.

Najchętniej kupowane smartwatche Huawei w 2023 r.

Najbardziej popularnym smartwatchem Huawei w Polsce, sprzedanym w liczbie ponad 95 000 sztuk, była seria HUAWEI WATCH GT3. Od swojego rynkowego debiutu w październiku 2021 r. smartwatche z tej serii znalazły w naszym kraju już niemal 200 000 nabywców. Aż 58% ze sprzedanych urządzeń przypadło na wersję w rozmiarze 42 mm, co przekłada się na ponad 55 000 sztuk i sprawia, że był to najbardziej rozchwytywany kobiecy smartwatch Huawei w ubiegłym roku. Na wersje z kopertą o rozmiarze 46 mm przypadło 42% sprzedaży.

Na drugim miejscu podium najchętniej kupowanych smartwatchy Huawei w Polsce znalazł się HUAWEI WATCH Fit 2, który znalazł ponad 70 000 nabywców. Również w przypadku tego modelu okazało się, że był on wybierany częściej przez kobiety niż mężczyzn. Najpopularniejszą wersją, kupioną przez 59% osób, był zegarek w wersji Active w kolorze różowym. Nieco bardziej uniwersalna wersja Active w kolorze czarnym przełożyła się na 31% sprzedaży.

Rekordowy grudzień

Najbardziej udanym sprzedażowo miesiącem 2023 r. dla Huawei w Polsce był grudzień, kiedy aktywowanych zostało prawie 20 000 smartwatchy z serii HUAWEI WATCH GT4, z czego 53% przypadło na wersję z mniejszą kopertą w rozmiarze 41 mm. Można więc wnioskować, że był to popularny pomysł na świąteczny prezent dla Polek. We wszystkich pozostałych miesiącach sprzedano więcej wersji męskiej, 46 mm. W tym samym czasie również prawie 20 000 osób po raz pierwszy sparowało swój smartfon z zegarkami z serii WATCH GT3, z czego większość – 60%, przypadło na wersję damską. Grudniowe podium zamyka model HUAWEI WATCH Fit 2, który znalazł ponad 17 000 nabywców.

Polecany artykuł: Nowe obniżki na smartwatche i słuchawki Huawei

Pieniądze to nie wszystko: Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.