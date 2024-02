Nowe obniżki na smartwatche i słuchawki Huawei

Promocje dla zakochanych od Huawei to m.in.:

Promocja na ekskluzywny HUAWEI WATCH Ultimate z tytanową bransoletą, smart zegarki z popularnej serii HUAWEI WATCH GT 3 oraz stworzony z myślą o fanach i fankach sportu HUAWEI WATCH Fit 2 Active,

Pierwsza obniżka ceny wyjątkowych słuchawek OWS – HUAWEI FreeClip,

Obniżka ceny najlepszych słuchawek TWS od Huawei – HUAWEI FreeBuds Pro 3

Z oferty można skorzystać w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, strefie marki na Allegro i butikach SWISS,

Promocja obowiązuje do 18 lutego br. lub do wyczerpania zapasów.

Czas dla zakochanych

Smartwatche Huawei łączą w sobie elegancję, modny design z najlepszymi funkcjonalnościami dla zdrowia i aktywności sportowych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie i dla swojego ukochanego czy ukochanej. W walentynkowej promocji w obniżonej cenie można kupić ekskluzywny HUAWEI WATCH Ultimate z bransoletą w kolorze srebrnym lub w wersji czarnej. To wyjątkowo odporny i funkcjonalny smartwatch stworzony z myślą o amatorach podróżniczych ekspedycji i nurkowania. Rekomendowana cena promocyjna za wersję Voyage w kolorze srebrnym wynosi 3499 zł, czyli o 700 zł mniej od ceny z dnia debiutu (4199 zł), a w wersji Expedition – czarnej – 2799 zł, czyli o 500 zł mniej (względem 3299 zł).W atrakcyjnej cenie można sprawić sobie i swojej drugiej połówce smart zegarki z popularnej serii HUAWEI WATCH GT 3. Dla pań przygotowano obniżkę na stylowy model WATCH GT 3 Elegant (42 mm), a dla panów na wersję WATCH GT 3 Pro Elite (tarcza 46 mm), wyróżniający się stylowym wyglądem i funkcją pomiaru EKG. Ich rekomendowane ceny w promocji wynoszą odpowiednio 999 zł i 1699 zł. Wygodne, stworzone z myślą o aktywnym życiu smartwatche HUAWEI WATCH Fit 2 Active (wersje kolorystyczne Black, Pink i Blue) z wymiennymi paskami, które można dostosować do okazji i aktywności, wycenione zostały w ramach promocji na 489 zł (rekomendowana cena regularna: 549 zł).

Smart zegarki dla dwojga – najnowsze HUAWEI WATCH GT 4

Najnowsza, rozchwytywana dziś seria smartwatchy HUAWEI WATCH GT 4 to aż 7 eleganckich wersji z różnymi wyglądami kopert, kolorami i materiałami pasków czy z bransoletami, a przede wszystkim zaawansowanymi pomiarami parametrów zdrowia. W ramach promocji obniżona będzie cena rekomendowana wszystkich modeli. Dla pań: w wersjach Classic, Elegant, Elite (tarcza 41 mm) w cenach kolejno 1099 zł, 1299 zł, 1599 zł oraz dla panów: Active i Classic za 999 zł, Green za 1099 zł oraz Elite za 1399 zł.

Topowe słuchawki do pary, dla pary

HUAWEI FreeClip to wyjątkowe słuchawki o otwartej konstrukcji (OWS) i unikatowej formie klipsów, dzięki której zapewniają nieziemski komfort noszenia i świetnie trzymają się w uchu nawet podczas intensywnego treningu. Rekomendowana cena detaliczna tego modelu w ramach promocji została obniżona o 100 zł, do 799 zł i jest to pierwsza obniżka od dnia jego premiery. Również 100 zł mniej, czyli 799 zł, wynosi rekomendowana cena dostępnych w 3 wersjach kolorystycznych fenomenalnych słuchawek HUAWEI FreeBuds Pro 3. Natomiast osoby, które poszukują świetnego stosunku jakości do ceny, powinny zainteresować się słuchawkami HUAWEI FreeBuds 5i, których rekomendowana cena w promocji na Walentynki została obniżona z 399 zł do 349 zł.

