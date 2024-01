Pomaluj swój świat na tablecie w konkursie HUAWEI GoPaint!

Wyraź siebie z GoPaint – zdobądź nawet 20 000 zł

HUAWEI GoPaint to międzynarodowa platforma online stworzona po to, by jeszcze więcej osób mogło rozwijać swoją pasję i miało okazję zaprezentować swoją twórczość. A okazja do tego jest bardzo dobra, bo startowi platformy towarzyszy konkurs, w którym do zdobycia są nagrody: Best Creative Award (5000 dolarów amerykańskich), Best Visual Award (5000 dolarów), Best Storytelling Award (5000 dolarów), Most Popular Award, za największą popularność pracy (2 nagrody po 5000 dolarów) oraz 15 wyróżnień (po 2000 dolarów). Prace można nadsyłać w trzech kategoriach:

Kultura – natchnienie każdego twórcy, kwintesencja duszy i przestrzeń, w której mamy do wykorzystania nieskończone możliwości, a doświadczenie życiowe spotyka się z inspiracją;

Miasto – miejskie dżungle z betonu? Raczej czyste płótno, na którym miasta kreślą linie i punkty, które nadają mu kolor;

Charakter – codzienne akty dobroci, odwagi, miłości i wytrwałości, których jesteśmy świadkami i otaczający nas ludzie, którzy nadają naszemu życiu sens i wyznaczają jego cel.

– HUAWEI GoPaint to kolejny globalny konkurs, po fotograficznym XMAGE Awards, zabierający nas w kreatywną podróż przez kulturę, krajobrazy i otaczających nas ludzi. W zeszłorocznym XMAGE Awards nasz rodak, Piotr Cebula, został laureatem głównej nagrody – za zdjęcie „Airshow”, a zgłoszenia z Polski były jednymi z najliczniejszych. Dlatego wierzę, że także wyzwanie GoPaint zainteresuje wielu twórców z naszego kraju i pomoże odkryć kolejne rodzime talenty – mówi Dorota Rakowska, Marketing Manager, HUAWEI CBG Polska.

Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w HUAWEI GoPaint, wystarczy przesłać swoją pracę do 29 lutego 2024 r. do godz. 17.00 czasu polskiego. Można to zrobić na 2 sposoby: poprzez specjalną zakładkę w aplikacji My HUAWEI po rejestracji na telefonie/tablecie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych (Instagram lub Facebook), publikując swoją pracę z hashtagiem #HUAWEIGoPaint i oznaczając w poście oficjalne konto producenta @HUAWEIMobile.

Prace, stworzone przy użyciu dowolnego tabletu Huawei, należy przesyłać w formie plików JPG lub PNG (w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w pliku o rozmiarze nieprzekraczającym 20 MB). Każda przesłana praca musi być opatrzona opisem tekstowym o długości od 30 do 80 słów. Przed przesłaniem swojego zgłoszenia warto gruntownie zapoznać się z każdą kategorią, by wybrać najbardziej odpowiednią. Nieakceptowalne są prace stworzone narzędziami AI i/lub niezgodne z tematem wybranej kategorii.

Z myślą o twórcach

Huawei nie tylko tworzy platformy łączące społeczności osób kreatywnych, takie jak XMAGE Awards czy GoPaint, ale także dostarcza im narzędzia, które umożliwiają wydobycie pełni potencjału oraz ułatwiają codzienną pracę. Przykładem takiego sprzętu jest najnowszy tablet HUAWEI MatePad Pro 13,2". Wynosi on kreatywność na wyższy poziom i jak niemal żaden inny pozwala wyrazić siebie – malować, tworzyć grafiki, obrazy, kolaże czy obrabiać zdjęcia. Jego duży, 13,2-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2,5K niezwykle realistycznie odwzorowuje kolory, a dzięki maksymalnej jasności na poziomie aż 1000 nitów oraz ultrawysokiemu kontrastowi umożliwia pracę w każdych warunkach oświetleniowych. Wykrywający ponad 10 000 poziomów nacisku innowacyjny rysik HUAWEI M-Pencil 3. generacji maluje jak „cyfrowy pędzel”. Umożliwia opanowanie różnych stylów artystycznych i rozszerza granice możliwości twórczych, dzięki czemu swoją wizję można uchwycić z niezrównaną precyzją i łatwością.

