i Autor: Materiały prasowe

Technologie i sport

Huawei rozgrzewa 19. Półmaraton Warszawski z nowymi słuchawkami FreeArc

Marka Huawei wkracza na biegowe trasy, łącząc innowacyjną technologię z pasją do sportu. Najnowsza kampania promująca słuchawki HUAWEI FreeArc nabiera tempa, a kulminacyjnym punktem jest partnerstwo z 116 123. Półmaratonem Warszawskim. Do akcji zaangażowano znane twarze sportu i mediów społecznościowych, by wspólnie promować aktywny tryb życia i doskonały dźwięk bez odcinania się od otoczenia. Czy jesteś gotowy na rytmiczną rozgrzewkę z Huawei?