Huawei sponsorem Future Pace – międzynarodowych zawodów tanecznych

Future Pace Battle to jedno z największych wydarzeń tanecznych w Europie Środkowo-Wschodniej odbywające się od ponad pięciu lat i po raz pierwszy w historii organizowane 2 razy w ciągu roku. Wyznacza kierunki rozwoju imprez dla osób tańczących style uliczne, takie jak Hip Hop, Krump, Breaking czy House. Kategorią, która wyróżnia Future Pace Battle jest konkurencja Me Against The Music, w której uczestnicy tańczą do muzyki komercyjnej.

Huawei współpracuje z Julką Stawską od czasu kampanii słuchawek HUAWEI FreeBuds Pro 3, która miała miejsce w listopadzie 2023 r. W 2024 roku Julka została twarzą sportowego smartwatcha HUAWEI WATCH FIT 3. Koncern technologiczny podczas Future Pace promuje właśnie ten inteligentny zegarek oraz słuchawki HUAWEI FreeClip, w których można swobodnie trenować i tańczyć bez obawy, że wypadną z uszu. Są to produkty idealnie wpisujące się w grupę docelową – młodych ludzi z pasją taneczną i miłością do ruchu oraz wolności.

Na zawody Huawei przygotował specjalną strefę marki, która równocześnie jest miejscem do odpoczynku oraz rozgrzewek przed tanecznymi bitwami. Oprócz tego na strefie zorganizowane zostaną dwa konkursy, sędziowane przez Julkę Stawską oraz Maćka MIÜ. Pierwszy konkurs będzie nawiązywał do kwadratu, a wygrać w nim będzie można HUAWEI WATCH FIT 3. Motywem przewodnim drugiego jest natomiast elastyczność i swoboda ruchu, a na najlepszych czekają słuchawki HUAWEI FreeClip. Huawei jest jednym ze sponsorów nagród w każdej kategorii tanecznej podczas Future Pace Battle.

