Stylowe warianty WATCH FIT 3 do wyboru

Do wyboru jest 6 wersji HUAWEI WATCH FIT 3, które różnią się od siebie kolorem koperty i paska:

ponadczasowy czarny (czarny korpus i pasek fluoroelastomerowy),

pastelowy różowy (różowy korpus i pasek fluoroelastomerowy),

sportowy, księżycowy biały (srebrny korpus, biały pasek fluoroelastomerowy),

łagodny pistacjowy – zielony (srebrny korpus i pistacjowy pasek fluoroelastomerowy),

elegancki, perłowy biały (złoty korpus i biały, skórzany pasek),

uniwersalny szary (srebrny korpus, szary pasek nylonowy)

Cztery wersje z paskami z hipoalergicznego, przyjaznego dla skóry fluoroelastomeru będą najbardziej uniwersalne i sprawdzą się w każdych okolicznościach. Na bardziej oficjalne okazje, jak spotkania biznesowe czy wieczorne wyjścia ze znajomymi, przewidziano wersję z eleganckim skórzanym paskiem w kolorze białym. Jest to wciąż rzadko spotykany dodatek w zegarkach w tej cenie. Natomiast na osoby poszukujące smartwatcha, który stylowo wygląda w połączeniu z różnymi stylizacjami, a jednocześnie sprawdzi się na treningu sportowym, czeka model szary z unikalnym paskiem z nylonu.

Wielkość i waga zegarka mają znaczenie

Jednak sam wygląd zegarka to nie wszystko. Liczy się także jego wielkość i waga. Ultrasmukła aluminiowa konstrukcja koperty sprawia, że ten smartwatch jest niezwykle smukły i lekki. Mierzy jedynie 9,9 mm grubości – to mniej niż jego poprzednik, a waga to zaledwie 26 gramów (bez paska), więc można nie rozstawać się z nim przez całą dobę. Dzięki niewielkim rozmiarom będzie się świetnie prezentować nawet na drobnej dłoni, a możliwość wymiany pasków pozwoli dopasować zegarek do stylizacji!

Ekran, na którym widać wszystko

Pomimo bardzo kompaktowych wymiarów, HUAWEI WATCH FIT 3 wyposażono w jeszcze większy niż u jego poprzedników ekran 1,82”. Ten ultrajasny dotykowy wyświetlacz z wąskimi ramkami zajmuje aż 77,4% powierzchni obudowy. Z kolei odświeżanie obrazu na poziomie 60 Hz i niezwykle wysokie zagęszczenie pikseli pozwalają na wyświetlanie szczegółowych i płynnych animacji. Jego jasność osiąga poziom aż 1500 nitów. Oznacza to, że bez problemu możemy odczytać na nim wiadomości od przyjaciół i informacje dotyczące postępów treningowych nawet w najbardziej słoneczne dni.

Czas pracy i ładowanie to nie problem

Z HUAWEI WATCH FIT 3 można zapomnieć o konieczności ciągłego doładowywania swojego smartwatcha. Wyposażono go w niezwykle pojemną baterię (400 mAh), która pozwala korzystać z niego nawet do 10 dni. W razie potrzeby 10-minutowe podładowanie wystarcza, aby zegarek działał przez cały dzień. Natomiast pełne ładowanie trwa zaledwie nieco ponad godzinę.

Dla zdrowia

HUAWEI WATCH FIT 3 umożliwia monitorowanie: tętna, stresu, natlenienia krwi, snu, a także cyklu menstruacyjnego. Ulepszona funkcja TruSleep 4.0 zapewnia dokładniejsze monitorowanie snu i pozwala na uzyskanie bardziej precyzyjnych sugestii dotyczących poprawy jakości nocnego wypoczynku. Do analizowanych statystyk dodano wskaźniki częstości oddechów, tętna i natlenienia krwi podczas snu – dwa ostatnie wskaźniki umożliwiają zidentyfikowanie ryzyka występowania bezdechu sennego. Po sparowaniu zegarka ze smartfonową aplikacją HUAWEI Zdrowie, kluczowe dane zdrowotne można wygodnie analizować na ekranie swojego telefonu.

Stworzony do biegania

Entuzjaści sportu pokochają ten smartwatch, ponieważ trybów sportowych jest w nim ponad 100. Są to między innymi: piłka nożna, koszykówka, padel czy sporty komputerowe, a także nowy program „Bieg po torze”, który umożliwia określenie toru bieżni lekkoatletycznej (od 1. do 9.) z zaznaczeniem jego długości (400‑461 m). Dzięki funkcji Running Ability Index HUAWEI WATCH FIT 3 przygotuje spersonalizowany plan treningowy, biorąc pod uwagę płeć, wzrost, wagę, tętno. Zegarek pomoże w analizie najważniejszych informacji, takich jak obciążenie treningowe, wydajność i czas regeneracji. Pozwoli to lepiej poznać swoją kondycję i trenować jeszcze efektywniej. Na trening nie trzeba zabierać ze sobą smartfona, ponieważ zegarek ma wbudowany, ulepszony względem poprzednika, 9‑osiowy czujnik położenia, a także GPS, który będzie precyzyjnie rejestrować trasę biegu, prędkość i dystans.

Stworzy zgodną parę z każdym smartfonem

HUAWEI WATCH FIT 3 sprawdzi się jako osobisty asystent treningowy i zdrowotny niezależnie od tego, czy jego użytkownik korzystać będzie ze smartfona z systemem Android czy iOS – połączy się z każdym z nich. Po sparowaniu z telefonem WATCH FIT 3 obsługuje m.in. odczytywanie wiadomości tekstowych z komunikatorów (np. Messenger czy WhatsApp), zdalne wyzwalanie migawki aparatu, sprawdzanie pogody czy kalendarz. Będąc w zasięgu Bluetooth swojego telefonu, można również odbierać połączenia głosowe, ponieważ zegarek wyposażono w głośnik i mikrofon. Co więcej, nie trzeba przerywać aktywnego treningu, żeby odebrać połączenie czy np. odczytać powiadomienia lub sprawdzić pogodę. Wystarczy nacisnąć dwa razy koronkę zegarka, aby zmienić ekran. A trening pozostanie ciągle aktywny w tle. Zakres i dostępność funkcji mogą się różnić w zależności od rodzaju systemu i modelu telefonu.

Ceny, dostępność i promocje Huawei WATCH FIT 3

Rekomendowane ceny detaliczne smartwatchy z serii HUAWEI WATCH FIT 3 to:

HUAWEI WATCH FIT 3 w wersji z paskiem fluoroelastomerowym lub nylonowym: 699 zł,

HUAWEI WATCH FIT 3 w wersji z paskiem skórzanym: 799 zł

W okresie od 7 maja do 23 czerwca 2024 r., trwa specjalna oferta premierowa, w ramach której rekomendowana cena dowolnego zegarka z serii HUAWEI WATCH FIT 3 będzie obniżona o 100 zł. Smartwatche będą dostępne u Partnerów Biznesowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x‑kom, Komputronik oraz u operatorów sieci: Plus, T-Mobile i Orange. Urządzenia można także kupić w sklepie huawei.pl oraz w oficjalnej Strefie Marki na Allegro.

Wersja w kolorze pistacjowym będzie dostępna wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta huawei.pl, a przy jej zakupie nabywcy otrzymają w prezencie ochronę ekranu na 12-miesięcy. Na klientów huawei.pl czeka także powitalny bonus za dołączenie do newslettera i możliwość rozłożenia płatności na raty.

