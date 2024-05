Wielki debiut w Polsce! HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition

Signify wprowadza ambitne cele redukcji emisji Net Zero

Wings for Life World Run w Krakowie. Jak dołączyć do App Run Garmin?

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition w Polsce

Rodzina HUAWEI WATCH 4 Pro poszerzyła się o nową wersję – Space Edition. Do wyboru są teraz 4 modele – wszystkie niezwykle eleganckie, ale o odmiennych charakterach:

Space Edition – dwukolorowy bezel (grafitowo-czerwony) z grafitową bransoletą z powłoką DLC,

Elite – z kopertą i bransoletą w kolorze srebrnym,

Classic – z kopertą w kolorze srebrnym i brązowym paskiem ze skóry,

Blue Edition – z granatową kopertą i paskiem kompozytowym.

Obudowa każdego z tych smartwatchy została stworzona z tytanu TC4, który ze względu na swoje właściwości jest często wykorzystywany w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Jest on bardziej odporny na korozję, trzykrotnie bardziej wytrzymały i dwukrotnie twardszy niż powszechnie stosowany tytan TA2. Płynnie łączy się on z zaokrąglonym szkłem szafirowym, które chroni wyświetlacz. A metaliczny połysk korpusu stylowo uzupełnia tekstura pasków.

Nic tak nie boli, jak pierwsza rysa na nowym zegarku

W wersji Space Edition koperta oraz bransoleta, wykonane ze stopu tytanu, pokryte zostały dodatkowo diamentopodobną powłoką DLC. Powłoka DLC (Diamond-like carbon) pozwala przenieść na inne materiały właściwości diamentu, takie jak wysoka trwałość, odporność na ścieralność oraz zużycie. Jej zastosowanie sprawia, że HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition jest jeszcze bardziej odporny na zarysowania. Smartwatch wyposażony jest też w obrotową koronkę z dotykowym sprzężeniem zwrotnym. Dzięki temu urządzenie jest bardziej responsywne i łatwiejsze w użyciu nawet z mokrymi lub spoconymi dłońmi. Poziom szczelności IP68 oznacza, że można z niego korzystać bez obaw w każdych warunkach, a klasa wodoodporności 5ATM pozwala zanurkować z nim na głębokość do 30 metrów.

8-punktowy monitoring zdrowia

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition mierzy 8 różnych parametrów zdrowotnych w minutę. Funkcja „Zdrowie na oku” obejmuje analizę EKG, pomiar tętna, saturacji (SpO2), wykrywanie sztywności tętnic, badanie poziomu stresu, temperatury skóry oraz kontrolę, czy układ oddechowy nie wykazuje oznak chorobowych. Absolutną nowością jest ósmy śledzony parametr, czyli jakość oddychania podczas snu, która może pomóc zidentyfikować ryzyko bezdechu sennego. Zegarek wykrywa spadki poziomu tlenu oraz zmiany tętna podczas snu i przygotowuje rekomendacje dotyczące poprawy jego jakości. Na podstawie tych 8 odczytów zostanie wygenerowany raport z wynikami. Pozwoli to na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i udanie się na profesjonalną kontrolę medyczną. A jeśli pomiary będą wykonywane regularnie, funkcja Health Trend pokaże średnio- i długoterminowe zmiany różnych wskaźników, w tym czasu trwania snu, tętna spoczynkowego, poziomu stresu i natlenienia krwi.

Smartwatch, który może zastąpić smartfon

Sukcesywne rozszerzanie funkcjonalności sprawiło, że inteligentne zegarki w wielu sytuacjach mogą uchodzić za poręczny zamiennik smartfonów. Do miana idealnego substytutu zazwyczaj jednak brakuje smartwatchom jednego: możliwości wykonywania i odbierania połączeń czy SMS-ów bez konieczności wzięcia ze sobą telefonu. HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom – został wyposażony w eSIM, umożliwiając zegarkowi niezależne wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych oraz wykonywanie rozmów telefonicznych, nawet gdy jest się daleko od swojej komórki. Niezależnie od smartfonu działają tutaj także Mapy Petal. Można więc swobodnie korzystać z inteligentnej i interaktywnej nawigacji pieszej lub rowerowej bezpośrednio na zegarku.

W trosce o bliskich

Smartwatch z funkcją eSIM jest idealnym rozwiązaniem dla dzieci lub osób starszych, które nie zawsze pamiętają o zabraniu ze sobą telefonu. Gdy zegarek wykryje, że użytkownik upadł, wyświetli odpowiednie powiadomienie. Wystarczy wówczas dotknąć powiadomienia Emergency SOS, a smartwatch skontaktuje się z wcześniej skonfigurowanym numerem alarmowym. Dzięki temu osoba potrzebująca pomocy będzie w stanie ją wezwać w razie upadku lub wypadku. Użytkownik tego zegarka może także udostępnić bliskim swoje wyniki zdrowotne. HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition to świetny pomysł na prezent. Także z tego względu, że zapewnia kompatybilność z różnymi mobilnymi systemami operacyjnymi (Android i iOS). Dzięki temu kupując ten zegarek bliskiej osobie, nie trzeba się zastanawiać, czy będzie ona w stanie połączyć go ze swoim smartfonem i w pełni cieszyć się przełomowymi funkcjami, w które wyposażono ten smartwatch.

Nieziemsko wyraźny ekran

W HUAWEI WATCH 4 Pro zastosowano wyjątkowo wyraźny 1,5-calowy ekran LTPO AMOLED o rozdzielczości 466x466 pikseli i zagęszczeniu 310 PPI. Zaokrąglone szkło ochronne oraz cieńsze ramki dookoła wyświetlacza powodują, że stosunek ekranu do obudowy wynosi aż 71,72%. Uzyskana w ten sposób większa powierzchnia wyświetlania sprawia, że obsługa smartwatcha jest nieziemsko prosta i wygodna. Zegarek może być także stale podświetlony (AOD), zapewniając łatwy i szybki dostęp do różnych kluczowych informacji. Dzięki odświeżaniu już od 1 Hz smartwatch pozwala na znaczne oszczędności energii przy ciągłym utrzymywaniu włączonego ekranu.

Kosmicznie wydajna bateria

Można wybrać tryb pracy zegarka odpowiedni do aktualnych potrzeb. W trybie standardowym HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition obsługuje wszystkie funkcje, w tym m.in. niezależne połączenia i nawigację oraz funkcję „Zdrowie na oku”. Wówczas jedno ładowanie baterii wystarczy na 4,5 dnia pracy (przy typowym użytkowaniu). Jednak w przypadku okazji takich jak podróże służbowe, wystarczy przełączyć się na tryb ultradługiej żywotności baterii, aby wytrzymała bez ładowania nawet do 21 dni, jeśli niewiele będzie się z niego korzystać, lub 12 dni przy normalnym użytkowaniu. W tym trybie do dyspozycji wciąż są niezbędne funkcje, takie jak: odtwarzanie muzyki, tryby sportowe i monitorujące zdrowie. W razie potrzeby wydajne bezprzewodowe ładowanie SuperCharge umożliwia korzystanie z zegarka przez cały dzień po 15 minutach na ładowarce. Pełne naładowanie zajmuje zaledwie 90 minut.

Dostępność, ceny i promocja przedsprzedażowa

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition wynosi 2799 zł. W okresie od 7 maja do 23 czerwca 2024 r. obowiązywać będzie oferta premierowa, w ramach której rekomendowana cena smartwatcha została obniżona o 200 zł. Urządzenie będzie dostępne u Partnerów Biznesowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik oraz u Operatorów: Plus, T-Mobile i Orange. Smartwatch będzie można również nabyć na huawei.pl oraz w strefie marki na Allegro.

Z okazji premiery nowej wersji, obniżona o 200 zł zostaje także rekomendowana cena detaliczna wszystkich pozostałych modeli z serii HUAWEI WATCH 4. Nowa cena HUAWEI WATCH 4 Pro wersji Elite wynosi od teraz 2399 zł, a wersji Classic i Blue Edition – 1999 zł. Z kolei HUAWEI WATCH 4 w wersji Active kosztować będzie 1499 zł.

Pieniądze to nie wszystko Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.