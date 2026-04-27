Nowe smartwatche Huawei Watch Fit 5 i 5 Pro debiutują 7 maja 2026 r. z atrakcyjnymi rabatami do 100 zł – zapisz się na listę mailingową do 6 maja, aby otrzymać kod.

HUAWEI WATCH FIT 5 oferuje do 10 dni pracy na baterii, lekkość (27g), duży ekran AMOLED 1,82 cala i płatności Curve Pay, idealny do codziennego użytku.

Wersja Pro charakteryzuje się szafirowym szkłem, tytanową ramką i większym ekranem AMOLED 1,92 cala (3000 nitów), co zapewnia maksymalną wytrzymałość i widoczność dla wymagających użytkowników.

Oba modele oferują szeroki zakres trybów sportowych i zaawansowane funkcje monitorowania aktywności, wspierając zdrowy styl życia.

Premiera i promocja: Jak zdobyć zniżkę na nowe smartwatche Huawei?

Premiera piątej generacji smartwatchy Huawei to idealna okazja, aby zaopatrzyć się w nowoczesny sprzęt w niższej cenie. Aby skorzystać z promocji, wystarczy do 6 maja 2026 roku zapisać się na listę mailingową na oficjalnej stronie huawei.pl pod adresem consumer.huawei.com/pl/offer/smartwatche/. Kod rabatowy zostanie wysłany w dniu premiery, 7 maja 2026 roku, a będzie można go wykorzystać aż do 21 czerwca 2026 roku. Warto pamiętać, że kupony nie łączą się ze sobą ani z innymi kodami rabatowymi, a szczegółowe zasady dostępne są na stronie producenta.

Nie tylko huawei.pl oferuje zniżki. Kupony rabatowe na nowe smartwatche Huawei można również zdobyć u Partnerów Biznesowych marki, takich jak Euro RTV AGD, Komputronik, Media Expert, Media Markt, NeoNet oraz X-kom. Warto jednak sprawdzić dokładne zasady u poszczególnych sprzedawców, ponieważ mogą się one różnić w zależności od kanału sprzedaży. Dzięki tej akcji promocyjnej, zakup najnowszych modeli Huawei Watch Fit 5 będzie jeszcze bardziej opłacalny.

HUAWEI WATCH FIT 5: Lekkość i funkcjonalność na co dzień

Model HUAWEI WATCH FIT 5 to propozycja dla osób ceniących sobie połączenie lekkości, wytrzymałości i szerokiej gamy funkcji. Ten smartwatch wyróżnia się imponującym czasem pracy na baterii, który wynosi do 10 dni, co z pewnością docenią aktywni użytkownicy. Oferuje on także szeroką gamę trybów sportowych, wspierając utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Dzięki zastosowaniu wytrzymałego szkła ceramicznego oraz koperty z aluminium klasy lotniczej, zegarek jest nie tylko lekki (waży zaledwie 27 gramów przy 9,5 mm grubości), ale również odporny na codzienne wyzwania.

Duży ekran AMOLED o przekątnej 1,82 cala i jasności do 2 500 nitów zapewnia doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu. Dodatkowo, funkcja Curve Pay umożliwia szybkie płatności zbliżeniowe, co eliminuje potrzebę noszenia ze sobą karty czy telefonu. HUAWEI WATCH FIT 5 będzie dostępny w kilku wariantach kolorystycznych z nieuczulającym paskiem z fluoroelastomeru: czarnym, białym (z dodatkowym różowym paskiem w zestawie), zielonym oraz fioletowym. Dla tych, którzy szukają czegoś wyjątkowego, na huawei.pl dostępna będzie również wersja z tkanym, srebrno-zielonym paskiem w zestawie z dodatkowym trójkolorowym. To idealny wybór dla osób szukających niezawodnego towarzysza na co dzień.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: Wytrzymałość i zaawansowane funkcje dla wymagających

Dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy stawiają na maksymalną wytrzymałość i zaawansowane funkcje, przygotowano model HUAWEI WATCH FIT 5 Pro. Ten smartwatch został zbudowany z jeszcze mocniejszych materiałów – szafirowe szkło i tytanowa ramka zapewniają niezrównaną odporność na uderzenia, zarysowania i trudne warunki, nie obciążając przy tym nadgarstka. Jeszcze większy, 1,92-calowy ekran AMOLED o maksymalnej jasności 3 000 nitów gwarantuje doskonałą widoczność nawet w najbardziej słoneczne dni.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro wyposażono w ponad 100 trybów treningowych, w tym zaawansowany tryb biegu przełajowego. Pozwala to na precyzyjną analizę techniki, monitorowanie wysiłku i dostosowanie treningów do najbardziej wymagających tras. To idealne narzędzie dla osób, u których aktywność na świeżym powietrzu jest stałym elementem dnia, ceniących sobie trwałość i funkcjonalność. Zegarek będzie dostępny w wariancie z tkanym, karbowanym paskiem HUAWEI AirDryTM z gradientem w kolorze pomarańczowym oraz z paskiem z fluoroelastomeru w kolorach czarnym i białym. Oba nowe smartwatche Huawei z serii Watch Fit 5 stanowią krok naprzód w technologii noszonej, oferując innowacyjne rozwiązania dla szerokiego grona odbiorców.

