20 półfinalistów Huawei Startup Challenge V, w tym Agrobots i FibriTech, walczy o nagrody w konkursie dla innowacyjnych startupów agritech

Tegoroczna edycja konkursu, skupiona na sektorze rolno-spożywczym, przyciągnęła rekordową liczbę zgłoszeń i dojrzałych projektów z potencjałem wdrożeniowym

Polskie startupy agritech rozwijają zaawansowane technologie, takie jak AI, robotyka i IoT, do monitorowania upraw, zarządzania nawożeniem i wczesnego wykrywania zagrożeń

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 300 tys. złotych, a laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali finałowej.

Huawei Startup Challenge V. Kto znalazł się w półfinale?

Kapituła piątej, jubileuszowej edycji konkursu Huawei Startup Challenge V wybrała 20 firm, które powalczą o wejście do wielkiego finału. Tegoroczna odsłona programu, pod hasłem #TechForAgrinnovation, skupia się na innowacjach, które mają odmienić polski sektor rolno-spożywczy. Zainteresowanie było ogromne.

"Tegoroczna edycja Huawei Startup Challenge potwierdziła, że wybór sektora rolno-spożywczego jako motywu przewodniego był właściwą decyzją. Zanotowaliśmy rekordową liczbę zgłoszeń, ale jeszcze bardziej imponuje ich poziom oraz dojrzałość" – mówi Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji w Huawei Polska. Jak dodaje, wiele z tych projektów ma realny potencjał wdrożeniowy.

Do półfinału konkursu Huawei Startup Challenge V zakwalifikowały się następujące startupy: Agrobots, Agro Contracts, Bhumi, Biostra, Cropler, Deepflare, FibriTech, Hermetia Systems, Intelligent Hives, Luna Scientific, MXM Sorting, Nanosci, Nirby, Osmia Future, Owl Sentry, PeptechLab, PloniQ, Projekt Gizmo, ScanSpectrum oraz Sniphi Cyfrowy Nos.

Jakie innowacje dla rolnictwa tworzą polskie startupy agritech?

Półfinałowa dwudziestka to prawdziwy przegląd technologii, które mogą zrewolucjonizować pracę w gospodarstwach i całym łańcuchu dostaw żywności. Polskie startupy agritech rozwijają między innymi rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, analityce danych, robotyce i internecie rzeczy (IoT). Służą one do monitorowania upraw i gleby, precyzyjnego zarządzania nawożeniem czy wczesnego wykrywania zagrożeń dla plonów.

Inne projekty skupiają się na biotechnologii i gospodarce obiegu zamkniętego. Wśród nich znajdziemy technologie wspierające zapylanie, produkcję bezpiecznych środków dla rolnictwa, a nawet przetwarzanie odpadów organicznych w pełnowartościowe nawozy czy pasze.

Poziom zgłoszeń docenił Adrian Migoń, CEO Youth Business Poland. "Tegoroczna edycja Huawei Startup Challenge pokazała, że polskie startupy agritech są dziś na znacznie bardziej zaawansowanym etapie rozwoju niż jeszcze kilka lat temu. W wielu przypadkach nie są to już koncepcje, ale rozwiązania dopracowane technologicznie, z realnym potencjałem wdrożenia i skalowania" – podkreśla Migoń.

Jaki jest kolejny etap konkursu i co można wygrać?

Przed półfinalistami kolejne wyzwanie. Będą musieli opracować i zaprezentować rozwiązanie konkretnego problemu, który wskaże im Huawei. Na podstawie tego zadania kapituła wyłoni dziesiątkę finalistów.

Walka toczy się o spore pieniądze i prestiż. Na zwycięzców Huawei Startup Challenge V czekają nagrody finansowe o łącznej wartości 300 tys. złotych. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma 150 tys. zł, drugiego – 100 tys. zł, a trzeciego – 50 tys. zł. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali finałowej.

Warto dodać, że inicjatywa cieszy się szerokim wsparciem. Patronaty honorowe nad konkursem objęły m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz kluczowe organizacje biznesowe i uczelnie rolnicze w kraju.

ZŁOTO JAK PIETRUSZKA? SOBOŃ WYJAŚNIA, SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA ZBROJENIA | Poranna Rozmowa VOX FM