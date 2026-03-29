Huawei wprowadza zielony smartwatch WATCH Ultimate 2, obniżając jego cenę startową o 500 zł (do 3499 zł) w promocji trwającej do 26 kwietnia 2026 r.

Smartwatch, wykonany ze stopu cyrkonu i szafirowego szkła, oferuje ekstremalną wytrzymałość oraz funkcję eSIM do niezależnych rozmów i danych

Urządzenie posiada zaawansowane tryby sportowe, w tym nurkowanie do 150m, golf, biegi przełajowe z mapami offline oraz tryb ekspedycyjny

Bateria wystarcza na 4,5 dnia typowego użytkowania, a zegarek jest kompatybilny zarówno z systemami Android, jak i iOS.

Ile kosztuje nowy smartwatch Huawei i gdzie go kupić?

Huawei poszerza swoją ofertę o nowy, zielony wariant kolorystyczny smartwatcha z serii WATCH Ultimate 2. Kopertę wykonano ze stopu cyrkonu, a ceramiczny bezel łączy zieleń z bielą. To propozycja dla tych, którzy szukają zegarka zarówno eleganckiego, jak i gotowego na ekstremalne wyzwania. Z okazji premiery producent przygotował specjalną ofertę. Rekomendowana cena HUAWEI WATCH Ultimate 2 w nowej, zielonej wersji wynosi 3999 zł, ale w ramach oferty premierowej, od 23 marca do 26 kwietnia 2026 r., można go kupić o 500 zł taniej.

To nie wszystko. W tym samym okresie obniżono też rekomendowane ceny pozostałych modeli z tej serii. Wersję niebieską wyceniono na 3499 zł, a czarną na 2999 zł. Zegarki dostępne są w popularnych sieciach z elektroniką, takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom, Neonet i Komputronik, a także w oficjalnym sklepie marki na Allegro i na stronie huawei.pl.

Co potrafi HUAWEI WATCH Ultimate 2? Najważniejsze funkcje

Seria WATCH Ultimate 2 to najbardziej zaawansowane zegarki w portfolio producenta. Wyróżniają się przede wszystkim materiałami. Koperta wykonana ze stopu cyrkonu oraz szafirowe szkło na tarczy zapewniają ponadprzeciętną wytrzymałość na zarysowania i uszkodzenia. Nowy smartwatch Huawei to nie tylko elegancki gadżet, ale też zaawansowane narzędzie dla aktywnych. Dzięki wbudowanej funkcji eSIM zegarek może działać niezależnie od telefonu – pozwala na prowadzenie rozmów i korzystanie z danych komórkowych.

Urządzenie oferuje też szereg funkcji dla osób uprawiających sport. Wśród nich znajdziemy profesjonalne tryby, takie jak:

nurkowanie do 150 metrów,

rozbudowany tryb golfowy,

biegi przełajowe z możliwością wgrywania tras i korzystania z map offline,

specjalny tryb ekspedycyjny do monitorowania długich wędrówek.

Przy typowym użytkowaniu bateria ma wystarczyć na 4,5 dnia pracy. Warto też dodać, że smartwatche Huawei bez problemu współpracują ze smartfonami działającymi na systemach Android oraz iOS, co czyni je dostępnymi dla szerokiego grona użytkowników.

