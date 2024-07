Meta chce, żeby twórcy wykorzystywali swoje klony AI do tworzenia treści. Jak to ma działać?

Technologia AIADLA będzie korzystać z zaawansowanego algorytmu głębokiego uczenia Samsung ISOCELL do optymalizacji redukcji szumów i odtwarzania szczegółów. Nawet w trudnych warunkach fotografowania z dużej odległości uzyskane obrazy będą się charakteryzować wysoką rozdzielczością i żywymi kolorami. Użytkownicy smartfonów Infinix będą mogli dowolnie kadrować swoje zdjęcia bez utraty jakości.

Współpraca między Infinix i Samsung System LSI Business na nowo zdefiniuje doświadczenie fotografii mobilnej – mówi Weiqi Nie, szef działu rozwoju produktu w Infinix – Wykorzystując moc sztucznej inteligencji i głębokiego uczenia umożliwimy użytkownikom robienie wspaniałych, profesjonalnych zdjęć za pomocą smartfonów.

Nasza współpraca z Infinix umożliwiła opracowanie zaawansowanego algorytmu głębokiego uczenia opartego na sztucznej inteligencji, wykorzystującego nasze algorytmy ISCOELL – dodaje Seongwook Song, szef System LSI Sensor Architecture Team w Samsung Electronics – Wspólnie przesuwamy granice tego, co jest możliwe w technologii obrazowania mobilnego, dając odbiorcom możliwość tworzenia treści doskonałej jakości.

Technologia AIADLA wykorzysta bazę obrazów do kalibracji opartej na sztucznej inteligencji podczas programowego procesu zmiany układu mozaiki. To rozwiązanie, opierające się na wiodącej w branży technologii sprzętowej remozaikowania czujników obrazu ISOCELL firmy Samsung, umożliwi algorytmowi inteligentne dostosowywanie się do różnych warunków, zapewniając optymalną jakość obrazu. Technologia ISOCELL tworzy fizyczną barierę między sąsiednimi pikselami, izolując je indywidualnie. Pozwala to na prawidłowe pochłanianie większej ilości światła przez piksele, co skutkuje ostrzejszym i bogatszym obrazem.

