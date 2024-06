NOTE 40 Pro jest wyposażony w technologię Infinix All-Round FastCharge 2.0, która czuwa nie tylko nad szybkością ładowania (ładowanie przewodowe 70 W, pozwalające naładować jego baterię do 50 proc. baterii w 16 minut), ale także bezpieczeństwem baterii. Smartfon obsługuje funkcje ładowania zwrotnego zarówno przewodowego jak i bezprzewodowego, inteligentnego ładowania nocą, w temperaturach do -20°C oraz obejściowego, umożliwiającego bezpośrednie zasilanie płyty głównej z pominięciem baterii w momencie kiedy telefon jest podłączony do ładowarki, co zapobiega przegrzaniu urządzenia podczas gry lub oglądania filmów.

Smartfon został wyposażony w bardzo jasny wyświetlacz AMOLED FHD+ o rozdzielczości 1080 Mpx z częstotliwością odświeżania 120 Hz, chroniony szkłem Corning® Gorilla® Glass. Dysponuje głównym aparatem 108 Mpx z trzykrotnym bezstratnym zoomem i funkcją stabilizacji obrazu oraz aparatem do selfie 32 Mpx z przednią lampą błyskową.

Infinix NOTE 40 Pro w sieci Plus jest sprzedawany w zestawie z kompletem akcesoriów:

magnetyczną ładowarką bezprzewodową,

ładowarką z kablem obsługującą maksymalną moc ładowania 70 W oraz protokół PD3.0, co umożliwia ładowanie za jej pomocą również innych urządzeń,

szkłem hartowanym na ekran,

słuchawkami przewodowymi,

etui MagCase, umożliwiającym wygodne magnetyczne ładowanie bezprzewodowe.

W ofercie Plusa jest dostępny za 1 złoty na start i w 12 ratach po 116,50 zł miesięcznie – łącznie 1399 zł.

Specyfikacja Infinix Note 40 Pro

Cecha Specyfikacja Bateria 5000 mAh z ładowaniem przewodowym 70 W i bezprzewodowym 20 W Głośniki Podwójne głośniki z dźwiękiem od JBL Wyświetlacz Zakrzywiony wyświetlacz AMOLED FHD+ 6,78’’ z częstotliwością odświeżania 120 Hz Pamięć 12/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 24 GB Procesor MediaTek Helio G99 Ultimate Główny aparat 108 Mpx z OIS Przedni aparat 32 Mpx z przednią lampą błyskową NFC Tak USB USB-C System operacyjny Android 14 z XOS 14

