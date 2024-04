Futurist of The Year 2024. Trzydniowe święto nauki

Infinix Note 40 i Note 40 Pro w sprzedaży w Polsce

Oba modele zostały wyposażone w funkcję ładowania bezprzewodowego o mocy do 20 W. Wyżej wymienione są częścią technologii Infinix All-Round FastCharge 2.0, zasilaną przez autorski chipset marki Cheetah X1, która pozwala nie tylko szybko ładować telefony (50 proc. baterii w 16 minut w NOTE 40 Pro, w 19 minut w Note 40), lecz także chroni baterię, umożliwia ładowanie zwrotne, inteligentne ładowanie nocą, w temperaturach do -20°C czy wieloprotokołowe. Daje ponadto możliwość ładowania obejściowego (Bypass Charging 2.0), która umożliwia bezpośrednie zasilanie płyty głównej z pominięciem baterii w momencie kiedy telefon jest podłączony do ładowarki przewodowej, co zapobiega przegrzaniu urządzenia podczas gry lub oglądania filmów.

Smartfony są sprzedawane w zestawie z kompletem akcesoriów:

ładowarką z kablem obsługującą maksymalną moc ładowania danego modelu oraz protokół PD3.0, co umożliwia ładowanie za jej pomocą również innych urządzeń,

szkłem hartowanym na ekran,

słuchawkami przewodowymi,

etui MagCase, umożliwiającym wygodne przyczepienie smartfona do ładowarki magnetycznej.

Oba smartfony są dostępne w kolorze złotym (Titan Gold), oprócz tego NOTE 40 Pro można kupić też w wersji z obudową pokrytą zieloną imitacją skóry (Vintage Green), a NOTE 40 Pro w wersji w kolorze czarnym (Obsidian Black).

NOTE 40 i NOTE 40 Pro są wyposażone w wyświetlacze AMOLED FHD+ o rozdzielczości 1080 Mpx, szczytowej jasności 1300 nitów i z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Są chronione szkłem Corning® Gorilla® Glass. Dysponują aparatami głównymi 108 Mpx z trzykrotnym bezstratnym zoomem oraz aparatami do selfie 32 Mpx, a NOTE 40 Pro również stabilizacją obrazu. W złotych wersjach kolorystycznych na wyspie aparatów umieszczono diodę Infinix Active Halo, której pulsowanie, w zależności od ustawień, informuje np. o przychodzących połączeniach i powiadomieniach, odtwarzaniu muzyki czy ładowaniu urządzenia. Smartfony Infinix NOTE 40 Pro w sugerowanej cenie od 1496 zł oraz NOTE 40 w sugerowanej cenie od 1196 zł są dostępne w autoryzowanym sklepie Infinix i największych sieciach handlowych.

Infinix NOTE 40 specyfikacja techniczna

