Infinix – lider wzrostu dostaw wśród globalnych marek smartfonów

Dyrektor Generalny Infinix Tony Zhao wskazuje, że firma zawdzięcza to osiągnięcie m.in. swoim innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, strategicznej współpracy z partnerami i wieloaspektowemu podejściu do marketingu. – Infinix koncentruje się na zaspokajaniu upodobań młodych ludzi, dostarczaniu dostosowanych do ich potrzeb innowacji technologicznych i uznaniu kluczowej roli partnerstw strategicznych. Wykorzystując TikTok jako platformę kreatywną, skutecznie docieramy do naszych docelowych użytkowników, umożliwiając im pokonanie swoich ograniczeń i stanie się lepszymi wersjami samych siebie.

W tym roku, podczas targów CES 2024 oraz MWC 2024, Infinix zaprezentował kilka swoich najnowszych innowacji:

koncepcyjną technologię do gier mobilnych, która uzyskała wynik 2,215,639 punktów w teście AnTuTu dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 9300, nowemu systemowi CoolMax autorstwa Infinix oraz zarządzaniu zasobami przez AI,

E-Color Shift, pozwalającą na zmianę kolorów obudowy smartfona bez zużywania energii dzięki E Ink Prism™ 3,

AirCharge, umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie w odległości do 20 centymetrów i pod kątem 60 stopni od podstawki ładującej,

Extreme-Temp Battery, pierwszą w branży technologię pozwalającą na ładowanie w skrajnych temperaturach, sięgających nawet minus 40 stopni Celsjusza.

Producent zapowiedział, że wymienione technologie w przyszłości znajdą się w urządzeniach marki. W Polsce marka Infinix jest obecna od września 2022 r. i tylko w 2023 r. sprzedała 150 tys. smartfonów. Niedawno swoją polską premierę miały trzy nowe, atrakcyjne cenowo modele: HOT 40 Pro, HOT 40i oraz SMART 8. W grudniu zadebiutował flagowy ZERO 30 5G, który jako pierwszy w swojej klasie jest wyposażony w przedni aparat 50 MPX z przednią lampą błyskową i możliwością nagrywania filmów Ultra HD (4K/60 FPS). Od lutego tego roku smartfony Infinix są dostępne w ofercie operatora sieci komórkowej Orange.

