Nowe smartfony Infinix już w Polsce. Seria HOT 40 i SMART 8

Modele HOT 40 Pro oraz HOT 40i, są wyposażone w pamięć wewnętrzną 256 GB i 8 GB RAM z możliwością rozszerzenia do 16 GB, obsługują płatności mobilne NFC i są wyposażone w aparat do selfie 32 Mpx z przednią lampą błyskową oraz funkcję Magic Ring, pozwalającą szybko sprawdzić informacje m.in. na temat trwającego połączenia, statusu naładowania baterii czy odblokowania urządzenia za pomocą twarzy.

Zielona wersja obudowy obu tych modeli kryje w sobie dodatkową atrakcję. Specjalna, fluorescencyjna warstwa, pokrywająca tył obudowy sprawia, że kiedy tylko smartfon znajdzie się w ciemności, jego tył zacznie świecić na wzór spadających gwiazd.

Najwyższy z nowej serii HOT 40 Pro wyróżnia się aparatem głównym 108 Mpx z obiektywem makro 2 Mpx. Model został wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W, które pozwala naładować go od 20% do 75% w zaledwie 35 minut.

HOT 40 Pro, wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G99, to smartfon powstały z myślą o entuzjastach gier mobilnych, wspierany silnikiem do gier XBOOST. Ekran 6,78’’, FHD+, z częstotliwością odświeżania 120 Hz zapewnia bardzo wysoką płynność odtwarzania.

Jest również wyposażony w nowoczesną antenę metamateriałową, zapewniającą większą szybkość i niezawodność sygnału. Pozwala zwiększyć siłę sygnału, przyspieszając pobieranie plików do 68% i zmniejszając opóźnienie w grach do 36%.

Infinix HOT 40i jest wyposażony w baterię o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 18 W oraz ekran 6,65’’ HD+ o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Smartfon dysponuje aparatem głównym 50 Mpx.

HOT 40 oraz HOT 40i będą dostępne w czterech kolorach: zielonym (Starfall Green), niebieskim (Palm Blue), złotym (Horizon Gold) oraz czarnym (Starlit Black). Zestaw sprzedażowy obejmuje ładowarkę z kablem, etui oraz słuchawki przewodowe.

Smartfon Infinix SMART 8 został wyposażony w ekran 6,6’’ o częstotliwości odświeżania 90 Hz, także z funkcją Magic Ring. Pojemność baterii wynosi 5000 mAh, pamięć to 64 GB ROM i 3 GB RAM z możliwością rozszerzenia do 6 GB. Wyposażono go w aparat do selfie 8 Mpx z przednią lampą błyskową oraz główny aparat 13 Mpx.

Infinix SMART 8 dostępny będzie w czterech kolorach - czarnym (Timber Black), złotym (Shinny Gold), zielonym (Crystal Green) i białym (Galaxy White). Zestaw sprzedażowy obejmuje ładowarkę z kablem, etui oraz słuchawki przewodowe.

