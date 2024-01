i Autor: materiał prasowy

Infinix doceniony licznymi nagrodami na targach CES 2024

Podczas tegorocznych największych światowych targów elektroniki użytkowej CES 2024 producent smartfonów Infnix otrzymał liczne nagrody za autorskie innowacje technologiczne, m.in. 2023-2024 Global Top Brands' Most Innovative Mobile Phone Brand Award. Kilkukrotnie nagrodzony został dostępny w Polsce smartfon ZERO 30 5G, otrzymując m.in. renomowane wyróżnienia „A Vlogging Superstar at CES 2024” oraz „Best Vlogging Smartphone at CES 2024”.

- Innowacyjność leży u podstaw marki Infinix. Nasz zespół ekspertów, dzięki swojej dogłębnej wiedzy i współpracy z najlepszymi instytucjami technologicznymi nieustannie angażuje się w przekraczanie kolejnych granic i rozwój ekscytujących, nowych technologii - mówi Benjamin Jiang, Dyrektor Generalny Infinix - Te renomowane nagrody i wyróżnienia potwierdzają nasze niezmienne zaangażowanie w dostarczanie wyjątkowych urządzeń, które trafiają do naszych wymagających i obeznanych z technologią odbiorców. Nagrody dla Infinix przyznane podczas CES 2024 wskazują na rosnącą pozycję marki. Potwierdzeniem tego są również wyniki sprzedażowe firmy - w trzecim kwartale 2023 r. znalazła się wśród dziesięciu największych globalnych producentów smartfonów pod względem liczby dostarczanych na światowy rynek urządzeń (żródło: kwartalny raport IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 3Q 2023). W Polsce producent jest obecny od września 2022 r. i tylko w 2023 r. dostarczył na polski rynek 150 tys. smartfonów. Infinix najbardziej innowacyjną marką Podczas CES 2024 marka otrzymała nagrodę 2023-2024 Global Top Brands' Most Innovative Mobile Phone Brand Award, przyznawaną wspólnie przez Asia Data Group, European Digital Group, TWICE i wspieraną przez International Data Corporation (IDC), która daje wyraz uznaniu dla zaangażowania Infinix w rozwój innowacji i odpowiadania na zmieniające się potrzeby współczesnych młodych konsumentów. Nagrody dla dostępnego w Polsce smartfona Zero 30 5G Spośród urządzeń Infinix szczególne uznanie zdobyły smartfony ZERO 50 5G (dostępny w Polsce od grudnia 2023, obecnie w obniżonej cenie sugerowanej 1599 zł) oraz GT 10 Pro. Zostały nominowane do nagrody CES Picks Awards i uhonorowane nagrodą „Best of 2023" przez Gadgety Awards. Dodatkowo, ZERO 30 5G: od renomowanego portalu technologicznego Tom's Guide otrzymał wyróżnienie „A Vlogging Superstar at CES 2024" i został wybrany jako „Best Vlogging Smartphone at CES

2024” przez znany na całym świecie portal fotograficzny Digital Camera World ZERO 30 5G jako pierwszy smartfon w swojej klasie jest wyposażony w przedni aparat 50 Mpx z przednią lampą błyskową, z możliwością nagrywania filmów Ultra HD (4K/60 FPS). Nagrody dla autorskich innowacji technologicznych Infinix Docenione zostały również najnowsze technologie Infinix zaprezentowane na CES 2024 - E-Color Shift, która umożliwia zmianę kolorów obudowy smartfona bez zużywania energii, oraz AirCharge, umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie w odległości do 20 centymetrów i pod kątem 60 stopni od podstawki ładującej. Infinix E-Color Sfhift: nagroda Gadgety Awards,

2024" przez znany na całym świecie portal fotograficzny Digital Camera World ZERO 30 5G jako pierwszy smartfon w swojej klasie jest wyposażony w przedni aparat 50 Mpx z przednią lampą błyskową, z możliwością nagrywania filmów Ultra HD (4K/60 FPS). Nagrody dla autorskich innowacji technologicznych Infinix Docenione zostały również najnowsze technologie Infinix zaprezentowane na CES 2024 - E-Color Shift, która umożliwia zmianę kolorów obudowy smartfona bez zużywania energii, oraz AirCharge, umożliwiającą bezprzewodowe ładowanie w odległości do 20 centymetrów i pod kątem 60 stopni od podstawki ładującej. Infinix E-Color Sfhift: nagroda Gadgety Awards,