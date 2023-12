Infinix z największym wzrostem dostaw globalnie w trzecim kwartale 2023 roku

W Polsce Infinix jest obecny od września 2022 r. i tylko w 2023 r. dostarczył 150 tys. smartfonów na polski rynek. Największą popularnością wśród polskich konsumentów w tym roku cieszyły się modele NOTE 30 Prooraz HOT 30i. W grudniu na naszym rynku zadebiutował model ZERO 30 5G, który jako pierwszy w swojej klasie jest wyposażony w przedni aparat 50 MPX z przednią lampą błyskową, z możliwością nagrywania filmów Ultra HD (4K/60 FPS).

- Naszym priorytetem jest zaspokajanie potrzeb dzisiejszej młodzieży i dostosowanie naszych urządzeń do ich upodobań. Łącząc najnowocześniejszą technologię i stylowy design regularnie dostarczamy produkty, które podbijają serca konsumentów. Nasze nowości, m.in. seria ZERO 30, zyskały szerokie uznanie ze względu na przystępne ceny oraz możliwości w zakresie grania i vlogowania. Nasza innowacyjna strategia oraz partnerstwa wspierają wizerunek marki młodej i atrakcyjnej. Nasz imponujący wzrost sprzedaży w trzecim kwartale 2023 roku to potwierdzenie naszego zaangażowania w tworzenie oferty innowacyjnej, opłacalnej i satysfakcjonującej dla klientów – mówi Benjamin Jiang, Dyrektor Generalny Infinix.

Infinix jest obecny na ponad 70 rynkach na całym świecie. Swoje sukcesy zawdzięcza m.in. przełomowym, autorskim technologiom, jak np. All-Round FastCharge, czyli błyskawicznemu ładowaniu przewodowemu do 260 W i bezprzewodowemu do 110 W, oraz 3D Lighting Leather, czyli obudowie smartfona z syntetycznej skóry przepuszczającej światło. Marka angażuje się też we współprace z innymi firmami, m.in. JBL, Centrum Nauki Tesli w Nowym Jorku, Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Wenecji czy centrum projektowym BMW Designworks.

