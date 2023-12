Od 4 grudnia w Polsce

Limitowana edycja smartfona Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition

Już 4 grudnia do sprzedaży w Polsce trafi ograniczona liczba smartfonów Infinix z limitowanej edycja NOTE 30 VIP Racing Edition w sugerowanej cenie 1899 zł. Smartfon powstał we współpracy z centrum projektowym Designworks należącym do grupy BMW.