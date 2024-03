Szybkie i bezprzewodowe ładowanie, ekrany AMOLED, dźwięk od JBL i Active Halo

Nowa seria Infinix NOTE 40

Technologia Infinix All-Round FastCharge 2.0 jest wspierana przez autorski chipset marki, Cheetah X1. Rozwiązanie zapewnia możliwość ładowania przewodowego do 100 W, ładowania bezprzewodowego, przewodowego i bezprzewodowego ładowania zwrotnego, inteligentnego ładowania nocą, ładowania w temperaturach do -20°C oraz wieloprotokołowego. NOTE 40 Pro + 5G obsługuje maksymalną moc ładowania 100 W, pozwalającą naładować baterię do 50% tylko w 8 minut. Smartfony z serii NOTE 40 są również wyposażone w technologię ładowania obejściowego Bypass Charging 2.0, umożliwiającą zasilanie prądem elektrycznym płyty głównej, co zapobiega przegrzaniu urządzenia podczas jednoczesnego ładowania i gry lub oglądania filmów.

Wszystkie urządzenia z nowej serii mają opcję bezprzewodowego ładowania. W ofercie Infinix dostępny jest zestaw akcesoriów Infinix MagKit, na który się składają etui na smartfon MagCase i magnetyczna podkładka ładująca MagPad. Wyświetlacze AMOLED smartfonów z serii NOTE 40 o rozdzielczości Full HD+ i szczytowej jasności 1300 nitów są chronione szkłem Corning® Gorilla® Glass.

Wszystkie smartfony z serii NOTE 40 zostały wyposażone w przednie aparaty 32 Mpx oraz główne aparaty 108 Mpx z poczwórną lampą błyskową, trzykrotnym bezstratnym zoomem. Tryb Dual Video pozwala na nagrywanie jednocześnie przednią i tylną kamerą.

Dźwięk w nowych smartfonach został profesjonalnie dostrojony przez JBL, zapewniając jednolity, symetryczny dźwięk 360°. Zastosowanie w głośnikach silikonowych membran o wysokiej odporności i zoptymalizowanie wymiarów wnęk poskutkowało wzrostem wydajności basu nawet o 58 proc.

Na wyspie aparatów umieszczono inteligentne oświetlenie Active Halo, pełniące funkcję diody powiadomień, którego pulsowanie, w zależności od ustawień, informuje np. o przychodzących połączeniach i powiadomieniach, odtwarzaniu muzyki czy ładowaniu urządzenia.

Seria NOTE 40 oferuje nawet do 24 GB rozszerzonej pamięci RAM, a zastosowany w niej system chłodzenia w komorze próżniowej jest w stanie obniżyć temperaturę urządzenia nawet o 7°C, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i wydajność smartfonów.

Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Kapis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.