Infinix z najwyższym rocznym wzrostem udziału w światowym rynku smartfonów

Udział Infinix w światowym rynku wzrósł z 1,7% do 3,7%, czyli o 150,6%. W ponad dwudziestu krajach całego świata firma znalazła się w top 5 marek smartfonów pod względem sprzedaży. Za tak dobre wyniki marki odpowiada dopasowanie urządzeń do preferencji młodych ludzi, innowacyjność produktów przy zachowaniu przystępnej ceny oraz kreatywny marketing. W 2024 roku Infinix przyciągnął uwagę odbiorców na całym świecie, wprowadzając na rynek serię Infinix NOTE 40 z udoskonaloną technologią ładowania All-Round FastCharge 2.0, obejmującą m.in. funkcje inteligentnego i szybkiego ładowania nawet do 100 W, bezprzewodowego ładowania magnetycznego MagCharge oraz autorski chip Cheetah X1 obsługujący wielofunkcyjne tryby ładowania.

W 2023 r. Infinix znalazł się w raporcie Kantar i Google Top 50 Chinese Global Brand Builders Report. Ponadto Fast Company umieścił Infinix na szóstym miejscu w rankingu najbardziej innowacyjnych firm na świecie w 2024 r. w sektorze Azji i Pacyfiku, jako jedyną markę smartfonów na tej liście.Sukces marki Infinix wpłynął pozytywnie na wynik grupy Transsion Holdings, do której należy, gdyż jej udział w globalnym rynku smartfonów estymuje się obecnie na poziomie 10%. Wynik ten osiągnięty został dzięki kluczowym rynkom w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, a także wzrostom na rynkach rozwijających się dla Infinix, jak region Europy Centralno-Wschodniej, obejmujący Polskę, Czechy, Słowację i kraje bałtyckie, gdzie smartfony Infinix dostępne są w sprzedaży od roku 2022, a także Rumunię, gdzie marka zadebiutowała w kwietniu tego roku.

Polecany artykuł: Najnowsze modele Infinix we wszystkich kolorach w superofertach

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.