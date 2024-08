Elon Musk stworzył „aimbota” do gier. Pierwszy na świecie pacjent Neuralink opowiada o implancie

Wakacje 2024. Na co narażone są dzieci w internecie? Sprawdź, jak najlepiej je chronić!

Jak szybki Internet w 2024? Nie daj się naciągnąć! Tyle Mbps potrzebujesz do grania i oglądania

- Nasze zaangażowanie w innowacje i zrozumienie potrzeb użytkowników skłoniło nas do stworzenia rozwiązania, które nie tylko zwiększa funkcjonalność urządzeń, ale także zapewnia bezpieczeństwo i wygodę naszych odbiorców. 720° SphereTech NFC znacząco poprawia korzystanie z NFC, oferując płynne, niezawodne i bezpieczne działanie pod wieloma kątami - mówi Li Cao, Senior Manager, NFC Department of Infinix.

Wygoda i bezpieczeństwo

Autorska technologia Infinix 720° SphereTech wprowadza zmiany w układzie przestrzennym, kompatybilności sygnału i konfiguracji typu materiału podzespołów współpracujących z modułem NFC, które umożliwiają zwiększenie jego obszaru odczytu o 200% oraz podwojenie siły zasięgu. Smartfon wyposażony w tę technologię pozwoli na korzystanie z modułu NFC z trzech stron - tradycyjnie z tyłu, ale też od góry i z przodu. Zapewnia to znacznie większą wygodę w porównaniu z dotychczasową technologią NFC, umożliwiającą odczyt tylko z tyłu urządzenia. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa dają możliwość zdalnego wyłączenia funkcji NFC w razie zgubienia lub kradzieży urządzenia.

Nowa technologia w przyszłości będzie dostępna w wybranych smartfonach Infinix. Infinix Mobility to założona w 2013 roku, szybko rozwijająca się marka technologiczna, która projektuje, produkuje i sprzedaje na całym świecie inteligentne urządzenia marki Infinix. To modne, wydajne i przystępne cenowo inteligentne urządzenia, które zapewniają użytkownikom na całym świecie dostęp do najnowszych, najlepszych w swojej klasie technologii.

Polecany artykuł: Infinix nawiązał strategiczną współpracę z Samsungiem