Infinix zaprezentował prototyp serii NOTE z audio od JBL

Smartfon mający wszystko to, co niezbędne. HUAWEI nova Y61 debiutuje w Polsce

W ramach współpracy nad modelem smartfona wystawionym na stoisku JBL, specjaliści od audio skupili się na parametryzacji oprogramowania smartfona, a zwłaszcza parametrów dźwięku z DTS, by zapewnić jego najlepszą i najczystszą jakość.

W swoich urządzeniach Infinix od dawna stawia na wysokiej klasy audio i doświadczanie jak najwyższej jakości dźwięku. Dlatego współpraca z tak znaną i renomowaną marką w tej branży jest naturalnym krokiem w kierunku zapewnienia użytkownikom smartfonów jeszcze lepszych doznań w tym zakresie. Nowe urządzenie ma trafić do sprzedaży jeszcze w 2023 r.

Infinix Mobility to założona 2013 roku, szybko rozwijająca się marka technologiczna, która projektuje, produkuje i sprzedaje na całym świecie inteligentne urządzenia marki Infinix. To skierowane do młodzieży modne, wydajne i przystępne cenowo inteligentne urządzenia, które zapewniają użytkownikom na całym świecie dostęp do najnowszych, najlepszych w swojej klasie technologii.

Nasz specjalny wysłannik do Davos Hubert Biskupski ujawnia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.