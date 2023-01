Smartfon z turboładowaniem o 500 zł tańszy! Infinix ZERO ULTRA z 180W Thunder Charge

Ładowanie z mocą 180W pozwala naładować go w pełni w zaledwie 12 minut. Aparat fotograficzny 200 Mpx został wyposażony w optyczny stabilizator obrazu i dodatkowy, szerokokątny obiektyw 13 Mpx. Przedni aparat 32 Mpx jest wyposażony w podwójną lampę błyskową. Dostępna w ZERO ULTRA pamięć to 8+256 GB z możliwością poszerzenia RAM-u do 13 GB dzięki integracji 8+5 GB ROM i RAM.

Smartfon Infinix ZERO ULTRA wykorzystuje technologię GaN, opartą na wydajnych i energooszczędnych półprzewodnikach z azotku galu. Został wyposażony w zaawansowany, 4-warstwowy grafitowy system chłodzenia i 11 warstw materiałów rozpraszających ciepło, a także moduł NFC i dwa sloty na karty 5G. Smartfon sprzedawany jest w zestawie z zaawansowaną ładowarką, za pomocą której można naładować również inne urządzenia, jak laptop czy tablet.

Specyfikacja ZERO ULTRA:

Procesor MediaTek Dimensity 920 6nm 5G

Bezramkowy wyświetlacz AMOLED FHD+ 6,8 cala o szczytowej jasności 900 nitów

Tylny aparat 200 Mpx z OIS, poczwórną lampą błyskową i szerokokątnym obiektywem 13 Mpx F 2,4

Przedni aparat 32 Mpx z podwójną lampą błyskową

Pamięć ROM 256GB + RAM 8GB (rozszerzalny do 13GB)

System operacyjny XOS 12 na bazie Android 12

USB-C z pierwszym na rynku ultraszybkim ładowaniem 180W Thunder Charge

Dwukomorowy akumulator 4500 mAh 8C