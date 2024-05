Inteligente monitowoanie ciśnienia krwi. Garmin wprowadza rewolucyjny Index BPM

Na polskim rynku dostępny będzie Index™ BPM, pierwszy inteligentny ciśnieniomierz marki Garmin, który pozwala użytkownikom monitorować skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi. Kompaktowa konstrukcja umożliwia pomiar zarówno w domu jak i w podróży, a wyraźny monochromatyczny wyświetlacz prezentuje wyniki pomiarów natychmiast po ich wykonaniu.

- Marka Garmin cieszy się zaufaniem w branży zdrowia i fitness, opierając się na tej renomie prezentujemy Index BPM jako kolejne narzędzia pomocne w dbaniu o swoje zdrowie. Index BPM tworzy część większego ekosystemu Garmin, gdzie wszystkie dane dotyczące zdrowia i kondycji można przeglądać bezpośrednio na platformie Garmin Connect™ - mówi Dan Bartel, wiceprezes ds. globalnej sprzedaży konsumenckiej w firmie Garmin.

Przy prawidłowym użyciu, Index BPM zapewnia dokładny pomiar ciśnienia krwi i tętna. Może być używany jako samodzielne urządzenie, którego wbudowany wyświetlacz ułatwia szybkie odczytanie pomiaru. Wykorzystując połączenie Wi-Fi® można zsynchronizować wyniki zmierzone przez Index BPM z aplikacją Garmin Connect, w której użytkownicy mogą przeglądać historię pomiarów i trendy wraz z innymi statystykami zdrowotnymi, ustawiać przypomnienia o pomiarze ciśnienia krwi i przeglądać te odczyty w raportach 7-dniowych, 4-tygodniowych i rocznych. Raporty można również udostępniać i eksportować do formatu PDF.

Wyposażony w regulowany mankiet, Index BPM jest dopasowany do szerokiego zakresu rozmiarów ramion - od 9 do 17 cali (22-42 cm) w obwodzie. Co więcej, dzięki możliwości stworzenia osobistych profili, do 16 użytkowników może monitorować swoje osobiste statystyki z Index BPM i synchronizować dane z własnym kontem Garmin Connect.

Czas pracy baterii w Index BPM wynosi do 9 miesięcy. Urządzenie jest dostarczany z czterema bateriami AAA, które można łatwo wymienić w razie potrzeby. Index BPM dostępny będzie u wybranych autoryzowanych dealerów w sugerowanej cenie detalicznej 179€.

