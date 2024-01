Sport

Garmin przedstawia czujnik tętna dla kobiet – HRM-Fit

Marka Garmin zaprezentowała dziś HRM-Fit™, czujnik tętna stworzony z myślą o kobietach. Urządzenie ma specjalne zatrzaski, którymi przypina się do stanika sportowego o średnim lub wysokim poziomie wsparcia. To rozwiązanie zwiększa wygodę podczas korzystania z czujnika tętna bez kompromisów w zakresie doskonałego pomiaru pracy serca i danych treningowych. HRM-Fit dostosowany jest do zróżnicowanych aktywności takich jak bieganie, jazda na rowerze (na zewnątrz i w pomieszczeniach), trening siłowy, HIIT i wiele więcej.