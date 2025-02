Zakochaj się w swoim sercu! Walentynki to dobra okazja, by o nie zadbać

Autor:

Specyfikacja techniczna

Wymiary: 31,2 cm średnicy, 8,7 cm wysokości

Waga: 3,4 kg

Pojemność zbiornika na kurz: 0,4 l (w odkurzaczu), 1,7 l (w stacji dokującej)

Czas pracy na baterii: Do 75 minut

Czas ładowania: Około 3 godzin

Głośność: Do 60 dB

Sterowanie: Aplikacja mobilna iRobot Home, asystent głosowy (Amazon Alexa, Google Assistant)

Roomba J9+ to robot odkurzający z wyższej półki, wyposażony w szereg innowacyjnych rozwiązań, takich jak inteligentne mapowanie pomieszczeń, system unikania przeszkód, a także stację dokującą z funkcją samoopróżniania. Producent chwali się, że J9+ to odkurzacz, który uczy się naszych nawyków i dostosowuje do nich swoje działanie. Czy w praktyce Roomba J9+ spełnia te obietnice?

Wygląd i konstrukcja

Odkurzacz Roomba J9+ prezentuje się elegancko i nowocześnie. Ma okrągły kształt, typowy dla większości robotów odkurzających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, a jej minimalistyczny design pasuje do każdego wnętrza. Na górze odkurzacza znajduje się przycisk zasilania oraz kamera, która służy do mapowania pomieszczeń i rozpoznawania przeszkód.

Estetyczna stacja dokująca Clean Base to nie tylko miejsce, w którym odkurzacz się ładuje, ale również stacja, która automatycznie opróżnia zbiornik na kurz. To bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala zapomnieć o ręcznym opróżnianiu odkurzacza przez kilka tygodni.

Funkcje i możliwości

Odkurzacz Roomba J9+ zaskakuje swoją skutecznością na różnych rodzajach powierzchni. Testując urządzenie, szybko przekonaliśmy się, że radzi sobie doskonale zarówno na dywanach, jak i na podłogach twardych. Zbieranie zanieczyszczeń takie jak kurz, drobne okruchy czy sierść zwierząt było bezproblemowe. Odkurzacz dysponuje silnym ssaniem, a jego system filtracji skutecznie zatrzymuje alergeny, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla alergików.

Ciekawym udogodnieniem jest funkcja Smart Scrub. Po jej włączeniu robot jeździ kilka razy do przodu i do tyłu, aby dokładnie wyszorować plamy. Tutaj system czasem wariuje, gdy na panela za plamę uzna ciemniejsze fragmenty drewna. Jednak dzięki opcji Smart Scrub mopowanie okazuje się niezwykle skuteczne. Jednak odbywa się to kosztem zużytej energii. Bez uruchamiania Smart Scrub Roomba J9+ jest w stanie obsłużyć całą powierzchnię sporego mieszkania. Po jej włączeniu raczej to niemożliwe.

Aplikacja iRobot Home umożliwia sterowanie odkurzaczem z dowolnego miejsca. Można za jej pomocą zaplanować sprzątanie, wybrać tryb pracy, a także monitorować postępy odkurzacza. Roomba J9+ współpracuje z asystentami głosowymi Amazon Alexa i Google Assistant. Można za ich pomocą wydawać odkurzaczowi polecenia głosowe, np. "Alexa, włącz Roomba".

Wydajność

Pod względem wydajności Roomba J9+ nie zawodzi. Urządzenie radzi sobie z różnymi typami zabrudzeń, w tym sierścią zwierząt, kurzem i okruchami. Odkurzacz jest wyposażony w mocny silnik, który zapewnia skuteczne sprzątanie nawet na dywanach. Testy praktyczne wykazały, że Roomba J9+ dokładnie sprząta nawet trudno dostępne miejsca, takie jak narożniki i przestrzenie pod meblami. Czas pracy na baterii wynosi około 90 minut, co pozwala na sprzątnięcie dużych pomieszczeń bez konieczności ładowania. Po wyczerpaniu baterii, Roomba J9+ automatycznie wraca do stacji dokującej, aby się naładować, a następnie kontynuuje sprzątanie tam, gdzie przerwała.

Łatwość użytkowania

Roomba J9+ jest niezwykle łatwa w obsłudze. Konfiguracja urządzenia jest intuicyjna, a aplikacja mobilna oferuje wiele przydatnych funkcji, takich jak zdalne sterowanie, ustawianie harmonogramu i monitorowanie stanu urządzenia. Dzięki funkcji automatycznego opróżniania pojemnika na kurz, użytkownik nie musi martwić się o częste czyszczenie odkurzacza. Obsługa serwisowa również nie nastręcza problemów, a części zamienne są łatwo dostępne i można je wymienić bez żadnego kłopotu.

Roomba J9+ pracuje stosunkowo cicho, co jest istotne w przypadku użytkowania w domu z dziećmi lub zwierzętami. Pomiar poziomu hałasu podczas pracy urządzenia wykazał, że jest ono znacznie cichsze niż tradycyjne odkurzacze. Dzięki temu można korzystać z niego o dowolnej porze dnia, nie zakłócając spokoju domowników.

Cena i stosunek jakości do ceny

Roomba J9+ to produkt z wyższej półki cenowej, ale oferowane funkcje i wydajność w pełni uzasadniają koszt zakupu. Urządzenie jest wyposażone w najnowsze technologie, które znacząco podnoszą komfort użytkowania i skuteczność sprzątania. Porównując odkurzacz z konkurencyjnymi modelami, można zauważyć, że oferuje ona więcej zaawansowanych funkcji i lepszą wydajność, co sprawia, że jest to inwestycja warta rozważenia.

Podsumowanie

Z zaawansowanym systemem nawigacji, inteligentnymi funkcjami oraz eleganckim designem, Roomba J9+ wydaje się być świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy cenią sobie wygodę i efektywność. Roomba J9+ to odkurzacz, który spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Nowoczesny design, zaawansowane technologie, wysoka wydajność i łatwość obsługi sprawiają, że jest to urządzenie godne polecenia. Oczywiście, jak każde urządzenie, Roomba J9+ ma swoje wady, takie jak solidna cena, jednak korzyści wynikające z jego użytkowania zdecydowanie przeważają. Jeśli szukasz inteligentnego i efektywnego odkurzacza, Roomba J9+ będzie doskonałym wyborem.

Ocena końcowa

Funkcjonalność: 5/5

Wydajność: 4,5/5

Łatwość obsługi: 5/5

Cena: 3/5

Ogólna ocena: 4,5/5