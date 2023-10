Oszczędzaj czas na czasochłonnych obowiązkach

Jeśli jesteś posiadaczem dużego mieszkania lub domu, dobrze wiesz, że odkurzanie to czasochłonne zajęcie. Mniejsze powierzchnie, choć niepozorne, nieraz wymagają równie dużo czasu na dokładne sprzątanie. I chociaż odkurzanie nie należy do najprzyjemniejszych obowiązków domowych, pozwala stworzyć czystą przestrzeń do odpoczynku. Ale co zrobić, gdy większość dni w tygodniu spędzamy poza domem, a lista zadań każdego dnia wydaje się nie kończyć? Z pomocą przychodzą nowe technologie.

Postaw na inteligentne urządzenia

Automatyczne roboty sprzątające to znaczące udogodnienie w dobie życia w ciągłym biegu. Chociaż są one obecne na rynku już od kilku lat, rozwój technologii pozwala na ich stałe ulepszanie. W efekcie otrzymujemy urządzenia, które odciążą nas z obowiązku odkurzania mieszkania, wykonując tę czynność za nas. Marka Hisense, producent nowoczesnych sprzętów AGD, do swojej oferty wprowadziła aż trzy nowe modele automatycznych robotów sprzątających. Szeroki wybór urządzeń pozwala dostosować ich funkcje do własnych potrzeb, aby stały się prawdziwym wsparciem na co dzień.

Hisense RVCLS144AB

Pierwszą nowością wśród robotów sprzątających Hisense jest model RVCLS144AB. To najbardziej zaawansowane urządzenie marki w tej kategorii. Urządzenie jest wyposażone w bezszczotkowy silnik o mocy ssania 4000 Pa. Posiada pojemnik na kurz o pojemności 0,5l oraz stację dokującą, która wyróżnia urządzenie. Pełni ona funkcję bazy ładującej oraz funkcję zbiornika na kurz o pojemność 2,5l. Po każdym zakończonym sprzątaniu urządzenie samodzielnie udaje się do stacji dokującej, aby opróżnić zbiornik na kurz i naładować baterię, która pozwala na 150 min pracy bez konieczności ponownego ładowania.

Skuteczność odkurzania zapewnia 2-etapowe planowanie czyszczenia. W pierwszym etapie robot wykonuje laserowy skan układu pomieszczeń, aby określić zagospodarowanie przestrzeni oraz rozmieszczenie mebli. W drugim etapie model RVCLS144AB nanosi na stworzoną mapę najbardziej optymalną ściężkę poruszania się w celu skutecznego odkurzania bez omijania i powtarzania trasy. Dokładne mapowanie przestrzeni w połączeniu z 30 zestawami czujników zapewnia skuteczne sprzątanie i eliminuje ryzyko powstawania kolizji. Robot sprzątający marki Hisense jest także wyposażony w zbiornik wody, dzięki czemu nie tylko odkurza, ale i mopuje podłogi. Model RVCLS144AB posiada specjalnie zaprojektowanym tryb mopowania wibracyjnego, który symuluje ruch tradycyjnego mopa, zwiększając przy tym skuteczność mycia. Urządzenie jest sterowane za pomocą aplikacji, w której możemy monitorować jego pracę, kontrolować poziom ssania i przepływu wody, a także wygodnie sterować jego trasą.

Hisense RVCL144AB

Robot odkurzający RVCL144AB ma wbudowany silnik inwenterowy o mocy ssania 4000 Pa. Pełne naładowanie baterii urządzenia pozwala na 150 min ciągłej pracy. Natomiast pojemność pojemnika na kurz to 0,5l. Podobnie jak wcześniej wspomniany model, Hisense RVCL144AB sterowany jest za pomocą aplikacji, która pozwala na dokładne monitorowanie wszystkich aspektów pracy sprzętu. Ponownie mamy do czynienia z 2-etapowym planowaniem czyszczenia oraz 30 zestawami czujników, które zapewniają skuteczne sprzątanie i bezpieczne poruszanie się urządzenia po mieszkaniu. Tak samo jak model RVCLS144AB, opisywany robot rozpoznaje rodzaje odkurzanej powierzchni, dostosowując do niej moc ssania. Urządzenie wyposażone jest także w zbiornik wody, który pozwala na efektywne mopowanie podłóg.

Hisense RVCG144AB

Ostatnia z nowości, model RVCG144AB, to idealny wybór, dla wszystkich potrzebujących wsparcia w codziennych porządkach. Urządzenie posiada silnik o mocy ssania 4000 Pa oraz wbudowaną baterię, która pozwala na 90 min pracy po pełnym naładowaniu. Pojemność pojemnika ma kurz jest standardowa i wynosi to 0,5l. Urządzenie podobnie jak pozostałe modele ma wbudowany pojemnik na wodę, dzięki czemu może być stosowane do mopowania podłóg. Pracą robota RVCG144AB z łatwością można sterować za pomocą aplikacji.

Roboty sprzątające Hisense to inteligentne urządzenia, które będą dużym wsparciem w codziennych obowiązkach. Dzięki nowoczesnym technologiom nie tylko odkurzą, ale i umyją powierzchnie podłóg. W czasie, gdy urządzenie posprząta mieszkanie, Ty możesz oddać się przyjemnością. To idealne rozwiązanie dla wszystkich żyjących w biegu, które pozwoli zaoszczędzić czas na sprzątaniu, by przeznaczyć go na chwilę dla siebie.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Nitras Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.