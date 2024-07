iRobot zapowiada nowość w ofercie. Premiera już w sierpniu

Nowa, rewolucyjna stacja AutoWash

Kompaktowa i stylowa, a jednocześnie bardzo pojemna, stacja dokująca AutoWash to prawdziwy przełom w portfolio marki. Baza gromadzi zabrudzenia nawet z 60 dni oraz mieści do 7 dni zapasu wody do mopowania, prania nakładki mopującej i samoczyszczenia. Zebrane nieczystości opróżniane są do szczelnego worka Allergen Lock, który zatrzymuje do 99% alergenów, pyłków oraz pleśni, a także automatycznie zamyka się podczas wymiany. Te zaawansowane funkcje sprawiają, że nowa Roomba od iRobot chroni zdrowie domowników, eliminując alergeny i zapewniając higieniczne warunki w każdym pomieszczeniu.

– Stacja AutoWash posiada cykl automatycznego czyszczenia po każdym zakończonym cyklu sprzątania, dzięki czemu jej konserwacja nie wymaga ingerencji człowieka. W utrzymaniu czystości bazy pomaga również jej modułowa budowa. Element czyszczący możemy łatwo wyjąć i opłukać pod bieżącą wodą. Dzięki temu mamy pewność, że robot będzie zawsze czysty i gotowy do pracy – mówi Arkadiusz Grochowski, Wiceprezes Zarządu firmy DLF, autoryzowanego dystrybutora marki iRobot w Polsce.

Najinteligentniejszy robot w portfolio

Dzięki systemowi operacyjnemu iRobot OS i nawigacji PrecisionVision, a także możliwościom uczenia maszynowego, Roomba Combo 10 Max tworzy kompletną mapę domu 7 razy szybciej i automatycznie oznacza każdy typ pomieszczenia. Klienci mogą również sparować swojego robota z asystentami Alexa, Siri lub Google Assistant, aby zlecić mu zadania używając tylko swojego głosu. Dzięki zaawansowanym funkcjom nawigacji i wykrywania obiektów, model bezproblemowo przemieszcza się między i pod meblami, identyfikując i omijając 80 typów przeszkód, takich jak: buty, przewody, skarpetki czy psie „niespodzianki”.

– Marka iRobot wykorzystała swoje ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu robotów sprzątających i na jego podstawie oferuje klientom najpotężniejszy, najinteligentniejszy i najbardziej autonomiczny model odkurzająco-mopujący w swojej dotychczasowej ofercie. Robota Roomba Combo 10 Max wyposażono m.in. w 4-stopniowy system sprzątania, funkcję prania i suszenia nakładek mopujących, oraz wiele trybów pracy dostosowanych do różnych potrzeb domowników. Oparty o system operacyjny iRobot OS, model posiada nową technologię Enhanced Dirt Detect wykorzystującą kamerę. Dzięki temu rozpoznaje duże skupiska brudu do 8 razy częściej niż było to możliwe we wcześniejszym modelu marki. Będzie to także pierwsza Roomba zgodna z protokołem Matter (w Q4 br.) i kompatybilna z ekosystemem Apple Home, co pozwoli łatwiej zintegrować go z ekosystemem inteligentnego domu – dodaje Arkadiusz Grochowski, Wiceprezes Zarządu firmy DLF, autoryzowanego dystrybutora marki iRobot w Polsce.

Wspomniany 4-stopniowy system obejmuje: szczotkę boczną do dokładnego czyszczenia narożników, podwójne gumowe szczotki, które dostosowują się do różnych rodzajów podłoża oraz zapobiegają wplątywniu się sierści i włosów zwierząt, a także o 100% większa moc ssąca. Dzięki funkcji Carpet Boost, robot automatycznie zwiększa moc ssącą po wykryciu dywanów.

Jeszcze efektywniejsze mopowanie i suche dywany

Nowy model wyposażono w ulepszoną technologię mopowania z aktywnym szorowaniem Smart Scrub, dzięki której naśladuje pracę człowieka, jeżdżąc w przód i w tył ze stałym naciskiem i 2x głębszym szorowaniem. W ten sposób jeszcze lepiej radzi sobie z uporczywymi zabrudzeniami, np. zaschniętymi plamami z kawy. Po każdym zakończonym cyklu pracy stacja AutoWash automatycznie pierze i suszy nakładkę mopującą. Co więcej, podczas sprzątania dużych powierzchni i szorowania trudnych plam, robot odświeża mopa także w trakcie cyklu, robi to również za każdym razem po mopowaniu łazienki. Dla jeszcze większej wygody, częstotliwość prania nakładki można dostosować za pomocą aplikacji iRobot Home, np. po sprzątaniu określonych pomieszczeń, takich jak przedpokój.

– Nowy model, tak jak jego poprzednik – iRobot Roomba Combo j9+, wyróżnia się unikalną na rynku konstrukcją modułu mopującego, który automatycznie unosi się na samą górę obudowy. Sprzęty od iRobot, w przeciwieństwie do konkurencji, wyposażone są w technologię Dry Rug Intelligence (D.R.I) i chowają mopa jeszcze przed wjazdem na tekstylia, co skutecznie chroni je przed zmoczeniem i zabrudzeniem – podkreśla Arkadiusz Grochowski.

Niezakłócony odpoczynek

W dobie napływających zewsząd bodźców, iRobot dba o komfort swoich użytkowników i ogranicza je do minimum. Dzięki udoskonalonym funkcjom sztucznej inteligencji, najnowszy model Roomba Combo 10 Max uczy się wnętrza i nawyków użytkownika oraz planuje nowe cykle na podstawie poprzednich misji sprzątania, zaczynając pracę od najbrudniejszych pomieszczeń. Robot potrafi samodzielnie wybrać spośród trzech trybów pracy: odkurzania i mopowania, odkurzania, a także po raz pierwszy - samego mopowania.

W związku z tym nie wymaga zarządzania oraz nie męczy domowników ogromną ilością powiadomień zakłócających wypoczynek. Co więcej, robot posiada tryb „nie przeszkadzać”, który wycisza wszystkie jego głośne funkcje. Premiera najnowszego modelu iRobot Roomba Combo 10 Max ze stacją AutoWash zaplanowana jest na sierpień br.

