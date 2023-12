Jak będzie wyglądał OnePlus 12? Marka uchyla rąbka tajemnicy

Alert Slider w nowym miejscu

Najważniejszą zmianą w konstrukcji OnePlus 12 jest przeniesienie suwaka powiadomień – Alert Slider na lewą stronę obudowy, dzięki czemu smartfon można było wyposażyć w nową, zintegrowaną antenę, która zapewni skuteczniejszą łączność w grach online. Na podstawie wewnętrznych testów ustalono, że optymalne umieszczenie anten do gier mieści się pomiędzy palcami wskazującymi użytkownika, gdy telefon jest trzymany w orientacji poziomej. Do tej pory przestrzeń ta była zajmowana przez Alert Slider. Przeniesienie suwaka powiadomień na przeciwną stronę telefonu w modelu OnePlus 12 umożliwia zatem jeszcze lepsze rozmieszczenie anten w smartfonie.

Zmiana miejsca Alert Slidera stanowi wyzwanie w zapewnieniu optymalnej siły sygnału po tej samej stronie telefonu, gdzie znalazł się suwak powiadomień. By sobie z tym poradzić, OnePlus wykorzystał technologię kompaktowej anteny pełnozakresowej oraz opracował, pierwszy raz w branży, jej zintegrowanie z suwakiem powiadomień. Dzięki temu Alert Slider zajmuje niewiele miejsca, co przekłada się na zachowanie równowagi, pomiędzy funkcjonalnością i designem smartfona. Według danych z testów przeprowadzonych przez OnePlus, to rozwiązanie pozwoli wzmocnić sygnał o 3 dB i zmniejszyć opóźnienie w grach o 15%.

OnePlus 12 w kolorze zielonym inspirowany naturą

W erze designu zdominowanego przez strukturalne, techniczne wzornictwo i sztywne kształty marka poszukuje inspiracji w dzikiej naturze. Właśnie dlatego OnePlus 12 wydany zostanie między innymi w wyjątkowym, zielonym kolorze (Flowy Emerald), harmonijnie łączącym nowoczesną technologię z pięknem świata przyrody.Natchnieniem dla zespołu projektantów OnePlus była wyprawa nad malowniczą rzekę Dart na Wyspie Południowej w Nowej Zelandii. Zauroczeni napotkanym krajobrazem uwiecznili rzekę na fotografii wykonanej smartfonem OnePlus 12, używając do tego teleobiektywu peryskopowego z 3-krotnym zoomem optycznym, wspieranym przez oprogramowanie Hasselblad 4. generacji.

Dzięki technologii AG wspomniane zdjęcie zostało następnie nadrukowane na szklaną powierzchnię tylnego panelu OnePlus 12. W ten sposób na obudowie smartfona powstała unikalna tekstura imitująca taflę falującej wody.

