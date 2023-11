OnePlus z rekordową sprzedażą otwieranego smartfona OnePlus Open

Od czasu premiery w połowie października, OnePlus Open stał się silną konkurencją na rynku składanych smartfonów dzięki flagowej specyfikacji i wyróżniającej się, nowoczesnej konstrukcji. Smartfon charakteryzują m.in. płynne i szybkie działanie, wytrzymały zawias, doskonale jasne ekrany, potrójny system aparatów o świetnych parametrach od Hasselblad i ultrawydajne funkcje systemu OxygenOS 13.2 Open Canvas.

W Europie, po raz pierwszy w historii OnePlus, smartfon został całkowicie wyprzedany w przedsprzedaży od 19 października do 26 października 2023 r., jeszcze zanim wprowadzono go do oficjalnej dystrybucji. Druga pula smartfonów dostępna natychmiast po premierze również zniknęła w błyskawicznym tempie, zaledwie w ciągu 24 godzin. Ponadto OnePlus Open ustanowił w Europie rekordową liczbę subskrybentów powiadomień o dostępności dowolnego urządzenia OnePlus w ciągu ostatnich 2 lat na stronie oneplus.com.

Słowo "Open" nie tylko reprezentuje nową dla OnePlus otwieraną konstrukcję smartfona, ale także otwartość marki na odkrywanie nowych możliwości technologicznych na rynku telefonów. Pozytywne przyjęcie smartfona OnePlus Open przez media i społeczność napędza markę, aby w myśl hasła „Never Settle” nie osiadać na laurach i rzucać kolejne wyzwania konkurencji oraz nieustannie dążyć do tworzenia jak najlepszych produktów.OnePlus Open w kolorze Voyager Black jest dostępny w cenie 1 899 EUR na stronie oneplus.com w ramach oferty na Black Friday. Z kolei OnePlus Open w zielonej wersji kolorystycznej można kupić w ratach 0% w Media Expert – sklep oferuje w takim modelu dwie raty gratis.

O OnePlus Open

OnePlus Open 5G jest napędzany przez procesor Snapdragon® 8 Gen 2. Telefon wyposażono również w 16 GB pamięci RAM LPDDR5X przyspieszonej przez autorskie oprogramowanie RAM-Vita firmy OnePlus oraz 512 GB pamięci ROM UFS 4.0. W nowym smartfonie zadbano także o narzędzia. Nowy OxygenOS 13.2 z interfacem Open Canvas zbudowano od podstaw z myślą o poprawie bieżącej wydajności i jednoczesnym wyświetlaniu wielu okien aplikacji na dużym ekranie – maksymalnie cztery.

Telefon wyposażono także w najlepszy zestaw aparatów Hasselblad jak dotąd dostępnych w składakach. Jego sercem jest główny aparat 48 Mpx z matrycą SONY LYTIA-T808 „Pixel Stacked” z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), uzupełniony o peryskopowy teleobiektyw 64 Mpx z 6-krotnym bezstratnym zoomem i OIS oraz obiektyw ultraszerokokątny 48 Mpx z automatycznym ustawianiem ostrości. Oprócz tylnych aparatów, OnePlus Open ma również dwa aparaty do selfie – 20 Mpx na głównym wyświetlaczu oraz 32 Mpx na ekranie zewnętrznym.

OnePlus Open to również wysokiej klasy ekrany. Może pochwalić się dwoma płynnie działającymi wyświetlaczami. Ekran zewnętrzny ma przekątną 6,31 cala w proporcji 20:9, o częstotliwości 120 Hz, przy szczytowej jasności 2800 nitów. Wewnętrzny wyświetlacz, który otwiera się do ekranu porównywalnego do tabletu ma przekątną 7,82 cala, a stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi imponujące 89,6%.Warto też zwrócić uwagę na ledwo widoczny, wytrzymały zawias Flexion Hinge, składający się z zaledwie 69 części w porównaniu ze średnią w branży wynoszącą ponad sto, pozostawia więcej miejsca wewnątrz na komponenty o wysokiej wydajności.

Do OnePlus Open trafia kultowy Alert Slider, czyli suwak powiadomień OnePlus – po raz pierwszy w składanych urządzeniach. W tym modelu został przeprojektowany od podstaw, aby idealnie pasować do kompaktowej, składanej obudowy telefonu.

