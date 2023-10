OnePlus Open z przytupem wchodzi na rynek składanych telefonów

Premiera smartfona OnePlus Open

– Słowo „Open” symbolizuje nie tylko nowość, jaką jest otwierana konstrukcja, ale przede wszystkim otwartość na odkrywanie nowych możliwości, na które pozwalają najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne na rynku. OnePlus Open to sprzęt, którego innowacyjne funkcje oprogramowania i usługi zamknięte zostały w nowatorskiej obudowie, zgodnie z motto „Never Settle”. Wierzymy, że model Open będzie prawdziwym flagowcem, który zrewolucjonizuje rynek składanych urządzeń – mówi Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny OnePlus.

Lekka i poręczna konstrukcja o niesamowitej trwałości

OnePlus Open jest dostępny w kolorze Emerald Dusk, charakterystycznej zieleni zarezerwowanej wyłącznie dla flagowych modeli marki. Sensory aparatu od zewnętrznej szklanej obudowy oddziela pusta przestrzeń, podobnie jak w luksusowych zegarkach. Towarzyszy temu odblaskowy, przypominający płytę kompaktową wzór wykonany na tarczy, który zapewnia charakterystyczną grę światła.

Po raz pierwszy do składanych urządzeń trafia kultowy Alert Slider, czyli suwak powiadomień OnePlus. W modelu Open został on przeprojektowany od podstaw, aby idealnie pasować do kompaktowej, składanej obudowy telefonu o grubości 5,8 mm. Rozmiar suwaka został zwiększony, a jego pozycję na środkowej ramce urządzenia dostosowano tak, by wygodniej było obsługiwać go jedną ręką. Zmniejszono również wysokość i szerokość wnętrza modułu, odpowiednio o 1,7 mm i 1 mm w porównaniu do OnePlus 11, oszczędzając do 42 proc. więcej miejsca w środku urządzenia.

OnePlus Open jest niezwykle lekki i komfortowy w użytkowaniu, dzięki czemu klienci niemal nie dostrzegą różnicy w swoich kieszeniach, w porównaniu z klasycznymi smartfonami. Po rozłożeniu łączy w sobie poręczność smartfona z pojedynczym wyświetlaczem i profesjonalnego tabletu, bez dodatkowej masy, ponieważ waży jedynie 245 g.

Nowy telefon dzięki przemyślanemu doborowi materiałów oraz dobrze zoptymalizowanej konstrukcji mechanicznej pozostaje niezwykle wytrzymały pomimo swojej ultrakompaktowej obudowy. Opatentowany zawias Flexion Hinge, składający się z zaledwie 69 części w porównaniu ze średnią w branży wynoszącą ponad sto, pozostawia więcej miejsca wewnątrz na komponenty o wysokiej wydajności.

OnePlus Open uzyskał również certyfikat niezawodnego składania od TÜV Rheinland, gdzie został poddany ekstremalnym testom środowiskowym i milionowi prób złożenia, co odpowiada ponad stu cyklom złożenia dziennie przez ponad 10 lat.OnePlus zadbał też o „minimalizację załamań” – mikrootwory o wielkości 0,15 mm wplecione w strukturę nośną wyświetlacza z włókna węglowego współpracują z 8-osiowym mechanizmem obrotowym i zawiasem Flexion w kształcie kropli wody. Zmniejsza on nacisk, aby do minimum ograniczyć załamania, nawet podczas intensywnego użytkowania.

Aparat Hasselblad do profesjonalnego fotografowania

OnePlus Open został wyposażony w rewelacyjny potrójny system aparatów. Jego sercem jest główny aparat 48 Mpx z matrycą SONY LYTIA-T808 „Pixel Stacked” z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), uzupełniony o peryskopowy teleobiektyw 64 Mpx z 6-krotnym bezstratnym zoomem i OIS oraz obiektyw ultraszerokokątny 48 Mpx z automatycznym ustawianiem ostrości. Oprócz tylnych aparatów, OnePlus Open jest wyposażony również w dwa aparaty do selfie –20 Mpx na głównym wyświetlaczu oraz 32 Mpx na ekranie zewnętrznym.

OnePlus Open to pierwszy składany smartfon, w którym zadebiutowała nowa linia rewolucyjnych sensorów Sony LYT-T808. Duża matryca w rozmiarze 1/1,43 cala szczyci się pikselami wielkości 1,12 μm. Technologia „Pixel Stacked”, nazywana również „Dual-Layer Transistor Pixel”, charakteryzuje się nowym ułożeniem pikseli, dzięki któremu rejestrowane jest więcej światła, mimo mniejszej powierzchni fizycznej samej matrycy. Zamiast tradycyjnego rozmieszczenia powierzchni światłoczułej piksela i niezbędnej elektroniki obok siebie, zastosowano dwie rozdzielone warstwy tranzystorów pikseli poniżej fotodiod. Pozwala to na znaczne zwiększenie pojemności świetlnej (FWC - Full Well Capacity). Dzięki temu można uzyskać jaśniejsze, bardziej wyraźne obrazy ze znacznie mniejszym prześwietleniem, bardzo zbliżonym do tego z IMX989, najbardziej zaawansowanego 1-calowego sensora Sony IMX, który zachował konwencjonalny układ pikseli.

OnePlus Open został skonfigurowany tak, by umożliwić zrobienie jak najlepszego zdjęcia przy ogniskowych najczęściej używanych przez konsumentów, od 0,6X do 10X. Poza aparatem głównym, oferuje niestandardowy 64-megapikselowy teleobiektyw z OIS, który nie tylko pozwala na 3-krotny zoom optyczny i 6-krotny bezstratny zoom cyfrowy, ale także zapewnia nawet 120-krotne powiększenie Ultra Res Zoom. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma fizyczna personalizacja matrycy. Peryskopowa konstrukcja obiektywu pozwala na idealne dopasowanie do urządzenia tak cienkiego jak OnePlus Open – wpuszczając dokładnie o 23% więcej światła do matrycy. Co najważniejsze, jest to największy teleobiektyw, jaki kiedykolwiek zastosowano w składanym półcalowym urządzeniu. Taka budowa zapewnia wysoką jakość zdjęć nawet przy słabym oświetleniu.

Za świetne zdjęcia portretowe odpowiada aparat główny oraz aparat z teleobiektywem, a w ramach partnerstwa z Hasselblad, OnePlus wprowadza również ulepszony tryb portretowy. Aparaty OnePlus Open szczególnie dobrze sprawdzają się w słabym oświetleniu, wspólnie zapewniając śledzenie głębi na poziomie lustrzanki cyfrowej, efekty bokeh i flary uchwycone przez aparaty Hasselblad wyposażone w obiektywy XCD 3,5/30, 2,8/65 i 2,5/90V.

Wyświetlacze Dual-Hero i fantastyczne doznania dźwiękowe

OnePlus Open został wyposażony w dwa płynnie działające wyświetlacze AMOLED ProXDR 2K 120 Hz – ekran zewnętrzny, ale także wewnętrzny, który otwiera się do ekranu porównywalnego do tabletu.

Ekran zewnętrzny ma przekątną 6,31 cala w proporcji 20:9, o częstotliwości 120 Hz, przy szczytowej jasności 2800 nitów. Oferuje również tryb wysokiej jasności (HBM) do 1400 nitów, zapewniający wyjątkowo jasny, płynny i responsywny obraz niezależnie od pory dnia. Ekran chroni powłoka Ceramic Guard – oczyszczone kryształy ceramiczne poddane procesowi wymiany jonowej – która jest o 20% bardziej odporna na uderzenia niż szkło Gorilla Glass Victus firmy Corning.

Otwierany wewnętrzny wyświetlacz ma przekątną 7,82 cala, a stosunek powierzchni ekranu do obudowy wynosi imponujące 89,6%. Został wzmocniony trzema warstwami ochronnymi – ultracienkim szkłem, które przykrywa elastyczny wyświetlacz OLED, warstwą TPU chroniącą przed uderzeniami i antyrefleksyjną osłoną ograniczającą zużycie wskutek codziennego użytkowania.

Plecki smartfona są szklane, a użyty w nich materiał to Gorilla Glass 5. Dodatkowo jego obudowa spełnia standard IPX4.

Polecany artykuł: Limitowana edycja OnePlus 11 5G i pierwsza klawiatura mechaniczna

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.