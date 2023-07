Limitowana edycja OnePlus 11 5G i pierwsza klawiatura mechaniczna

OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box

OnePlus ogłosił premierę specjalnej edycji boxu OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box. Limitowany zestaw zawiera najnowszy flagowy smartfon OnePlus 11 oraz wyjątkowe kolekcjonerskie pudełko z motywem gry Genshin Impact. Zestaw dostępny jest w Europie w ograniczonej liczbie 100 sztuk.

Genshin Impact to gra przygodowa w otwartym świecie, z elementami RPG. Została wydana we wrześniu 2020 roku przez HoYoverse na platformy Android, iOS, PC i PlayStation i dostępna jest w 15 językach. Jedną z głównych bohaterek produkcji jest szefowa kuchni Xiangling. Tak, jak ona dąży do stworzenia najlepszych dań, tak OnePlus zobowiązuje się dostarczać najwyższej jakości produkty.

OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box harmonijnie łączy design nawiązujący do „Genshin Impact” z charakterystyczną kulinarną kulturą Liyue. Styl pudełka oddaje cztery różne techniki graficzne, a czerwone odcienie symbolizują moc i pasję Xiangling, związane z żywiołem Pyro. Po otwarciu pudełka ukazuje się obraz Portu Liyue, z postaciami Xiangling i Guobą wydrukowanymi na bokach. Gadżet został stworzony tak, by stać się ulubioną ozdobą na biurko dla wszystkich graczy „Genshin Impact”.

W pudełku znajduje się standardowa edycja OnePlus 11, którego premiera odbyła się na początku bieżącego roku. To flagowy model smartfonów OnePlus. Jest wyposażony w aparat trzeciej generacji Hasselblad Camera for Mobile, charakterystyczny dla OnePlusa „Alert Slider” oraz nowoczesny design. Telefon napędzany przez procesor Snapdragon® 8 Gen 2, z pamięcią RAM LPDDR5X o pojemności do 16 GB oraz silnikiem HyperBoost Gaming dostępnym w OxygenOS 13, zapewnia szybkie i płynne doświadczenie, przez co jest idealny dla każdego miłośnika gier.

Sprzedaż OnePlus 11 5G × Genshin Impact Custom Gift Box startuje 26 lipca, a jego koszt to 899 EUR. Dla klientów, którzy zakupią standardową edycję OnePlus 11 (16GB+256GB) w tym samym okresie producent przygotował szereg atrakcyjnych ofert. Więcej informacji na stronie oficjalnego sklepu OnePlus.

Keyboard 11 Pro

W lutym OnePlus ogłosił pracę nad klawiaturą, która po długich oczekiwaniach pojawiła się na rynku. Keyboard 81 Pro to pierwsza mechaniczna klawiatura od OnePlus. Została zaprojektowana we współpracy z Keychron, jednym z wiodących producentów klawiatur mechanicznych oraz przy udziale społeczności OnePlus.

Podstawą Keyboard 11 Pro jest możliwość personalizacji urządzenia. Dzieje się to za sprawą przełączników z możliwością wymiany, programowalnych przycisków, oświetlenia RGB i pokrętła. Dzięki temu użytkownicy mogą otrzymać produkt dopasowany do swoich potrzeb. Klawiatura jest kompatybilna z systemami Windows, OSX i Android, zarówno za pośrednictwem połączeń przewodowych, jak i bezprzewodowych.

Klawiatura Keyboard 11 Pro jest dostępna w dwóch kolorach: Winter Bonfire i Summer Breeze, w cenie 249/269 euro w zależności od modelu. Przedsprzedaż rozpoczęła się we wtorek18 lipca, a otwarta sprzedaż – 26 lipca. Produkty nie trafią do regularnej sprzedaży w polskiej dystrybucji. Można je zakupić za pośrednictwem sklepu internetowego OnePlus.

Pieniądze to nie wszystko - Janusz Steinhoff Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.